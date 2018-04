Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Rudy Mandio débute officiellement la course

C'est maintenant officiel. Après avoir créé leur propre plateforme électorale, PSN et Alliés, qui, du reste, loge, en son sein, une vingtaine des regroupements composés ou créés, en grande partie, par les jeunes, le Peuple au Service de la Nation, PSN, a présenté, tambours battant, son candidat pour la présidentielle circonscrite à la date du 23 décembre 2018, selon l'almanach de la centrale électorale.

Comme d'aucuns l'avaient, d'ores et déjà, subodoré, dans la ligne droite de ses dernières déclarations, il s'agit, évidemment, de l'inamovible Rudy Mandio, président de ce parti politique de l'opposition, qui a été, le samedi 7 avril 2018, désigné, avec ferveur devant les jeunes venus des plusieurs coins de la RD. Congo, pour défendre les couleurs du renouvellement à la prochaine présidentielle.

« Le temps de changement est arrivé !» a avec ardeur lancé Rudy Mandio pour signifier son entre et celle de toute la plateforme qu'il coordonne à la course ou soit au marathon des joutes électorales. Jeune d'une trentaine révolue, le Président du PSN se dit non seulement candidat de la jeunesse congolaise, comme le statuent plusieurs, mais, il est, par-dessus tout, le candidat de tout le peuple congolais qui, d'ailleurs, est prêt à porter haut l'étendard de la RD. Congo aux fins de la hisser aux panthéons des grandes nations où elle doit normalement être si l'on se tient à toutes les potentialités géologiques qu'elle regorge.

Il n'a pas peur de tous ces acteurs de longue date ou anciens qui, se pavanant, sans résoudre les désidératas du peuple, dans le microcosme politique du pays, estiment être les plus expérimentés pour la gestion du pays. Car, pour lui, c'est le meilleur de tous, durant les challenges électoraux, qui méritent de gagner les scrutins et diriger le pays. Combattant de première ligne lors de toutes les manifestations contre la dictature et pour l'alternance qui s'effectuent dans le territoire nationale, Rudy Mandio, de concert avec tous les membres de son regroupement, signalent que l'heure du renouvellement de la classe politique a bel et bien sonné. Lequel renouvellement, précise-t-il, devra se placer au niveau de la pensée et l'idéologie politiques et non simplement, du point de vue d'un rajeunissement des acteurs politiques.

Voilà pourquoi, il appelle toute la population congolaise et les jeunes, en particulier, à soutenir cette candidature du renouvellement afin de permettre à la Res publica d'avoir des nouveaux dirigeants désireux de servir la nation et non leur ventre. D'où la raison même du slogan « Ensemble, avançons ! » qui, du reste, fait, maintenant, office de cheval de bataille, si pas primaire mais secondaire, du PSN et Alliés.

Vision et projet

Ce n'est pas pour rien que Rudy Mandio a quitté la diaspora, où il menait, en quelques sortes, une vie de pourpre, pour mener sur terrain son combat pour la démocratie, le développement et l'Etat des droits. Oui, il ne vogue point vaille que vaille. Ce jeune combattant a une vision meilleure pour la RD. Congo. Concrètement, il promet de changer l'appareil gouvernemental en commençant tout d'abord par ranger l'intégrité des leaders politiques congolais. C'est l'homme congolais qui sera au coeur de la vie politique, renchérit-il.

Pour y arriver, Mandio n'y ira point par la volonté des vents. Evidemment, il a tout un projet à quatre niveaux regorgeant sept secteurs qui permettront de booster la nation congolaise. Dans son réalisme accru, il promet de mobiliser 40 milliards USD dont 40 pourcent sera destiné à l'infrastructure et 30 pourcent à l'agriculture.

Loin de ces deux secteurs susmentionnés, cet almanach du numéro Un du PSN et Alliés illustre cet essor de la nation de Lumumba par l'amélioration de cinq autres domaines qui sont l'éducation, la santé, le chômage, la lutte contre la corruption et l'instauration de la paix et sécurité.