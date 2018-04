Congo-Kinshasa: Déterminé à redorer l'image de marque REGIDESO S.A - Le DG Mubiayi Nkashama honore les retraités de 2017

Plus que jamais déterminé à redorer l'image de marque de son entreprise, Clément Mubiayi Nkashama, Directeur Général de la Régideso SA, a honoré 16 cadres et agents retraités en 2017.

Ce, à travers une cérémonie de remise de cadeaux organisée, le vendredi 6 avril, à la Paroisse Notre Dame de Fatima, à la Gombe. A cette occasion, chaque retraité a reçu une enveloppe selon ses années passées au sein de cette entreprise. Parmi ces retraités figurent, un agent de crédit, un agent de maîtrise, trois cadres de collaboration et onze cadres de direction.

Dans son speech, Clément Mubiayi Nkashama a indiqué que la Régideso, respectueuse des devoirs pris, accepte dans le cadre des articles 58 de la Convention collective et ceux du règlement interne d'objection des cadres de direction, le principe d'octroyer un cadeau à chaque agent retraité en guise des loyaux services rendus à la société au cours d'une manifestation organisée à cet effet. Ce principe, resté en veilleuse pendant plus de dix ans passés, vient d'être réactivé par l'actuelle haute direction qui, dans sa vision managériale, est plus jamais résolue de redorer l'image de marque de la Régideso. Et ce, malgré les contraintes financières.

Les cadeaux prévus, dit-il, varient suivant le nombre d'années passées dans la société avec les détails ci-après :

De 0-10 ans d'ancienneté, il est prévue une radio casette ; de 10 à 20 ans : une machine à coudre mixte ; de 21 à 30 ans, un frigo de 300 litres et de 31 et plus, un congélateur simple.

Cependant, ne pouvant pas rencontrer le coût de chacun, les vaillants retraités vont recevoir la contre-valeur de leur cadeau, suivant le nombre d'année passée dans la société.

Il a rappelé qu'une partie des retraités de 2017 ayant déjà reçu leur cadeau sans cérémonie l'année passée, aujourd'hui, ils ont voulu respecter les textes.

Au nom du comité de gestion de la Régideso SA et de l'ensemble du personnel, le patron de la Régideso SA a présenté ses sincères félicitations aux retraités.

Il leur a signifié que faire une carrière dans une société est une chose, mais réussir en est une autre.

En outre, il a souligné que ces retraités restent un modèle à suivre pour le personnel de la Régideso SA et cette dernière ne les oubliera jamais.

«Vous nous quitter mais nous serons toujours ensemble dans les bons moments comme dans les mauvais moments de la vie», a-t-il fait savoir.

Alain Oleko, Président de la Délégation Syndicale Nationale de la Régideso SA a, avant tout, remercié Dieu, le Maître des temps et des circonstances, lui qui a permis à ce que cette cérémonie puisse avoir lieu.

Il a également remercié le Directeur Général et son Adjoint pour n'avoir ménagé aucun effort pour la tenue de cette manifestation pourtant interrompue pendant plusieurs années. Ce, avant d'exprimer les remerciements des travailleurs aux dirigeants de cette entreprise, pour cet acte combien louable qu'ils viennent de poser. A l'entendre, elles sont rares les sociétés qui évoluent en RD. Congo qui organisent ce genre d'événement.

Aux travailleurs, M. Oleko leur a demandé d'être reconnaissants pour ce geste qui les honore ainsi que leurs familles respectives. Aux retraités, il leur a présenté ses félicitations. «Vous avez été avec nous coude à coude plusieurs décennies, nous étions ensemble et nous avons connu le haut et le bas ensemble, vous avez donné le meilleur de vous-même jusqu'à la fin de vos jours dans notre société. Nous en sommes reconnaissants», a-t-il déclaré. Pour lui, les retraités sont partis, mais ils sont encore avec eux. Il a estimé que cette société dont ils ont donné tout, a encore besoin de leurs contributions.

Raison pour laquelle, il leur a demandé de ne pas oublier la Régideso SA mais de collaborer avec ceux qui sont restés pour le développement de l'entreprise.

A cette occasion, il a profité pour attirer l'attention de ceux qui sont restés dans la société, en leur disant que travailler dans une société est un privilège, mais réussir son pari et arriver jusqu'au-bout de ces jours est un grand défi.

«Nous devons encore nous battre pour que nous puissions imiter nos aînés qui nous ont laissé un très bon exemple», a-t-il lancé. Cela ne peut être possible que si les travailleurs ont l'amour de l'entreprise, l'esprit de culture de l'entreprise et la discipline au travail.

Ainsi, il a souhaité que la Régideso SA prospère pour qu'elle soit encore à mesure de faire de bons gestes à l'endroit de son personnel et à leur famille.

A l'Employeur, le Président de la Délégation Syndicale Nationale l'a invité à poser des actes de gestion qui pourront pérenniser la survie de la société.

Aux travailleurs, de mettre la main à la pâte pour l'avancement de la Régideso SA.

Bagalwa Balthazar, Directeur Général Honoraire de la Régideso SA et retraité, a indiqué qu'il est entré dans l'entreprise trop jeune et aujourd'hui il sort à un âge qu'il faut pour être appelé sage. Content de sa carrière, il a demandé à ceux qui sont restés de suivre son exemple.

«C'est une fierté de voir que je suis parti de l'entreprise après avoir peiné. J'ai fais grandir l'entreprise parce que j'ai créé l'informatique à la Régideso et aujourd'hui, la société ne peut s'en passer », a-t-il précisé.

Enfin, il a demandé aux travailleurs qui sont restés à ne jamais se lamenter devant une situation. «Il faut être gagnant et jamais perdant. Devant un problème, ne dites jamais que ça ne va pas mais dites que je vais essayer et avec l'appui du très haut ça ira », renchérit-il.

Ont pris part à cette manifestation, Désiré Bagbeni Adeito, Directeur Général Adjoint de la Régideso SA, Shabani Ubuto, Directeur des Ressources Humaines, Eugène Shamba, Directeur de Communication, des administrateurs...