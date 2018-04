Congo-Kinshasa: Coupe de la CAF - Vclub bat La Manche du Congo par un "Nzombo le soir" (1-0)

C'est un but qui n'a pas vraiment été au rendez-vous. Après plusieurs occasions franches, surtout en deuxième période où Vclub a dominé son adversaire, avec même à la clé un pénalty manqué, l'équipe de Bana Mbongo a finalement violé la cage adverse à la 88ème minute, un véritable but de ce qu'ils appellent "Nzombo le soir".

«Nous avons fait l'essentiel... », a déclaré Florent Ibenge, tout en rassurant qu'ils vont se battre pour marquer ne fût-ce qu'un but au match retour, à Pointe Noire, même si le match ne sera pas facile, reconnaît-il.

L'unique but de la partie a été l'œuvre de Fabrice Ngoma Luamba d'une tête bien ajustée, sur une balle arrêtée de Djuma Shabani. Un but qui a délivré les Mouscovites qui commençaient déjà à quitter le stade. Jean-Marc Makusu très mal à droit, a touché le montant à plusieurs reprises mais sans succès. Florent Ibenge a eu du mal a expliqué ce manque de finition alors que son système de jeu à bien tourné, a-t-il soutenu. Toute la deuxième période a été presque dominée par ses poulains qui ont obligé leurs adversaires à courir derrière la balle. Tandis qu'à la première période, Vclub affichait quelques imprécisions dans la transition entre sa défense et son milieu de terrain. Avec la sortie inattendue de Jésus Moloko Ducapel sur blessure, les choses semblaient se compliquer pour Vclub.

A la reprise, Vclub double la pression, domine, mais sans marquer. Le but ne viendra que vers la fin du match. Le match retour dans dix jours, à Pointe Noire.

Calumet de la paix...

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'à la veuille de ce match, tous les Vclubiens se sont retrouvés dans leur centre sportif à Kimbondo, à Mont Ngafula pour parler de ce qui ne marche plus dans leur chère équipe. Ils se sont dit des vérités en face dans cette réunion mixte Conseil suprême, Comité de direction, comités sectionnaires de football, basket-ball, volley-ball, handball, judo et staffs techniques. Le président du comité de direction, le Général Gabriel Amisi Kumba a exhorté toutes les composantes du club à se serrer les coudes et à regarder dans la même direction en vue de permettre à l'équipe d'aller de l'avant. Ils ont tiré les leçons de l'élimination de leur équipe de football à la 22ème édition de la Ligue des champions. La dernière défaite face à SM Sanga Balende de Mbuji-Mayi au championnat n'a pas été oubliée.

En tout cas, les Vclubiens n'ont rien laissé au cours de cette réunion. Ils se sont assignés comme objectif, cette 15ème édition de la Coupe de la Confédération, en passant d'abord par une victoire samedi 7 avril contre le CS La Manche, au stade des Martyrs. Ce qui a été fait.

Vclub rompt son contrat avec FURA Sport

Dans un autre chapitre, Vclub a décidé de rompre, à l'amiable le contrat qui le lie depuis six mois avec FURA Sport, son équipementier. Ce dernier, semble-t-il, n'a honoré aucune clause du contrat depuis la signature entre les deux parties.

Pour Vclub, ce contrat n'a existé que sur papier car, FURA Sport s'est montré incapable d'honorer les clauses contractuelles.