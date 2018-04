Congo-Kinshasa: Nouvelle manche ?

Avril s'ouvre, hélas, avec un vent de plus impétueux. Rien d'étonnant, la convocation du corps électoral n'est plus qu'à deux mois, les dessous de cartes de la liste de partis ainsi que formations politiques pas encore dévoilées continue de créer des appréhensions alors que la publication des statistiques du fichier électoral nettoyé avec l'examen prochain du projet de loi sur la répartition des sièges s'annoncent comme des véritables délie-langues.

Pourtant, une période d'accalmie venait d'être constatée en mars 2018. Comment ? Les discussions n'étaient plus dans la rue avec les marches, contremarches ainsi que promesse de répression. Mais, plutôt, autour des dessous des prochaines élections auxquelles d'ores et déjà l'Udps, le Mlc, l'Unc et le consortium de partis ainsi que plateformes composant la structure "Ensemble pour le Changement" confirment leur participation.

Depuis le 5 novembre 2017, date de la publication de cet almanach, malgré l'adhésion sous bien de réserves de la communauté internationale et de la CENCO, l'Opposition radicale était restée en marge. Sans langue de bois, les péchés supposés de ce calendrier ont été décriés sur tous les toits au Congo-Kinshasa comme ailleurs dans le monde. Soit ! La manche de contradiction entre eux et le tandem CENI/Pouvoir de l'autre coté, en 2017 avec la problématique des élections avant le 31 décembre, puis l'enjeu des élections à bon temps couplé aux impératives de la décrispation politique, a eu à faire jusqu'il y a peu rage.

Les contradictions politiques et les passes d'armes qui vont avec, semblent avoir encore de l'avenir. Si janvier et février ont été des mois au climat très mouvementé suite aux marches appelées par le Comité Laïc de Coordination -CLC- puis les échauffourées qui suivaient, mars aura été le mois des grands espoirs car, à tout dire, un grand déclic a pu y être noté dans le chef des politiques.

