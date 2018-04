La Commission Orientations et Stratégies du Mouvement du 23 juin (Cos/M23) entend être au premier rang dans la lutte engagée contre le pouvoir de Macky Sall. Pour autant, cette structure dirigée par Abdourahmane Sow a lancé à Dakar hier, vendredi 06 avril 2018, la plateforme dénommée Pencum Askan Wi et dont le principal objectif est, selon les initiateurs, de «lutter contre les dérives et abus du pouvoir en place au Sénégal».

En route pour un second mandat à la tête de l'Etat sénégalais, le président Macky Sall devra surveiller attentivement ses arrières, tant les mouvements qui se fixent pour but de mettre fin à son pouvoir tendent à émerger dans l'espace politique. La dernière à être portée sur les fonts baptismaux l'a été hier, vendredi 6 avril 2018, sur initiative de la Commission Orientations et Stratégies du Mouvement du 23 juin (Cos/M23).

Dénommée plateforme Pencum Askan Wi (Assemblée du peuple), elle entend « lutter contre les dérives et abus du pouvoir en place au Sénégal ». La cérémonie de lancement de cette plateforme dite démocratique s'est tenue, ce vendredi, à la permanence de Bokk Gis Gis. Rewmi d'Idrissa Seck, Bokk Gis Gis de Pape Diop, le mouvement Agir de Thierno Bocoum, Khalifa Sall représenté et autre Babacar Gaye, porte-parole du Pds qui a tenu cependant à préciser qu'il «n'est pas venu représenter un parti politique» et qu'il «ne parle pas au nom du Pds», ont répondu à l'appel du Cos/M23.

Occasion pour Abdourahmane Sow, le coordonnateur de la Commission Orientations et Stratégies du M23 d'indiquer : «Comme nous l'avions fait en 2011, lors de ce fameux 23 Juin, nous sommes prêts à le faire encore pour ce cher Sénégal... Un des objectifs qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le projet de loi sur le parrainage, risque de passer. La problématique du fonctionnement de la justice sénégalaise et d'autres problématiques qui nous concernent et nous engagent fondent l'objet de ces retrouvailles».

Pour atteindre l'objectif de la plateforme qui est «de faire prévaloir le respect des lois, des principes républicains et démocratiques», Abdourahmane Sow a fortement recommandé l'unité de toutes «les forces de l'opposition».

En effet, à travers l'Opération Ninki Nanka, la Cos/M23 a invité les différentes organisations dites « victimes de la dictature et des forfaitures du régime en place », tout comme le peuple sénégalais à travers ses différentes composantes, à « constituer un front unitaire pour faire face et restaurer le droit ». Et surtout faire barrage au projet de loi sur le parrainage prévu par le Président Macky Sall, « sans concertation ni consensus avec les acteurs », ont dit Abdourahmane Sow et cie.