Sénégal: Politiques publiques en matière d'emploi - Mame Mbaye Niang explique les enjeux de la Der

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a expliqué les politiques publiques liées à l'emploi au Sénégal à la jeunesse de Wakhinane Nimzatt. Sur place, il est largement revenu sur les nombreuses opportunités offertes par la Délégation pour l'entreprenariat rapide (Der).

A la commune de Wakhinane Nimzatt, l'heure est à la réflexion pour maximiser les chances d'insertion des jeunes. C'est ce qui justifie la tenue de ce forum initié par la commune et où des structures d'aide à la création d'emplois ont été représentées.

Le ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, étant empêché, c'est son homologue et prédécesseur à ce ministère, Mame Mbaye Niang, qui s'est employé à apporter des réponses aux questions posées par les jeunes en matière d'emploi au Sénégal. En somme, le ministre a laissé entendre que l'emploi est à régler dans le long et moyen termes et dans l'immédiat.

Concernant les solutions dans le long terme, il a souligné que les réformes universitaires cherchent à adapter l'enseignement supérieur aux besoins du marché de l'emploi. A ce propos, il a affirmé que dans les universités Cheikh Ibrahima Niass et Amadou Makhtar Mbow, on reçoit des enseignements spécifiques sur l'agriculture et les nouvelles technologies », a-t-il soutenu.

Dans le moyen terme, il note que l'enseignement professionnel a été transformé de manière radicale. « Nous avons changé de paradigmes à tel point qu'on ne parle plus de micro, mais de macro. C'est ainsi qu'en quatre ans, nous avons quadruplé nos capacités en matière de formation professionnelle. La construction de 17 lycées techniques, d'espaces numériques ouverts (Eno) qui absorbent 30 à 40 % de nos jeunes qui ne vont pas à l'université, mais qui ont soit le bac ou le Bfem.

Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème de qualification. C'est ce qui justifie l'orientation en amont qui prouve qu'il y a une prévision et que le programme politique est approprié».

Mame Mbaye Niang a rappelé que le Président de la République a décidé d'accompagner le stock d'étudiants sortis de l'université et qui n'ont que le bac en vue de les pousser vers l'entreprenariat pendant ces trente ans. Il s'agit de l'entreprenariat agricole avec les fermes Anida, les domaines agricoles communautaires et les fermes « Natangué » qui, selon lui, peuvent absorber ces jeunes sans emploi et participer à la production. « Il faut le reconnaître, il y a eu une réponse positive.

C'est qui explique la prouesse réalisée dans l'agriculture où la production a été quadruplée. Cinq ans en arrière, on ne produisait que 350.000 tonnes d'arachide, aujourd'hui on en a produit 1,4 million de tonnes.

C'est dû à l'augmentation de la main-d'œuvre, à la mécanisation et à la sélection des semences », a avancé le ministre. Mame Mbaye Niang est d'avis que c'est cela qui justifie ces performances. « Avec l'orientation politique et les efforts consentis dans l'investissement, il y a beaucoup plus d'opportunités.

L'Anpej a ses particularités, le Papej et le Fongip aussi », a-t-il ajouté. Dans le même ordre, il a indiqué que le Président de la République a appris de ses trois formes d'entreprenariat qui ciblent des jeunes en particulier. Mais, soutient-il, il y a une masse critique qui ne sait ni lire ni écrire, donc ne pouvant pas répondre à ces procédures et qui ont besoin de financements. « C'est ce qui justifie la Der », conclut-il. Le maire Racine Talla a promis de continuer à accompagner les jeunes dans la recherche d'emploi.