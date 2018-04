Sénégal: Affaire Lamine Diack - Des ONG denoncent le mutisme de l'etat

Des Organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé hier, vendredi 5 avril, lors d'une conférence de presse, le mutisme de l'Etat et réclamé une protection diplomatique sur l'affaire Lamine Diack. Ancien patron de l'Iaaf (novembre 1999- août 2015) est mis sous contrôle judiciaire depuis le 3 novembre 2015 en France pour corruption passive au sein de la Fédération Internationale d'Athlétisme et interdit de sortir du territoire français.

Trop, c'est trop ! C'est ce que semble dire des organisations de défense des droits de l'homme au Sénégal face à la situation du Président Lamine Diack. Mais aussi et surtout le mutisme dans lequel, l'Etat du Sénégal, s'est emmuré depuis plus de deux ans maintenant.

Ces ONG, telles la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (RADDHO), la Ligue sénégalaise des droits de l'homme (LSDH), le Forum du justiciable, ont tenu à exprimer leurs préoccupations et leurs inquiétudes relatives à la situation de l'ancien président de l'Iaaf, sous le coup d'une procédure judiciaire avec mise en examen en France depuis le 3 novembre 2015 à Paris.

« Nous, organisations sénégalaises de défense des droits de l'Homme, exprimons de la façon la plus solennelle nos préoccupations et inquiétudes relatives à la situation de M. Lamine Diack, ancien Président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) et citoyen sénégalais, sous le coup d'une procédure judiciaire avec mise en examen en France depuis maintenant plus de 2 ans », a d'emblée fait savoir Me Assane Dioma Ndiaye en présence de la famille et amis du président Lamine Diack.

A l'en croire, Lamine Diack qui est un détenteur d'un passeport diplomatique sénégalais, n'a «jamais bénéficié du protection consulaire et diplomatique de l'Etat du Sénégal».

Suffisant pour que les Droits de l'hommiste déclarent : «Nous réclamons officiellement la protection consulaire et diplomatique du Sénégal par rapport à l'affaire Lamine Diack. Ça c'est une obligation naturelle de l'Etat».

Me Assane Dioma Ndiaye s'est même indigné du fait que l'ancien secrétaire d'Etat à la Jeunesse et au Sport, ancien maire de Dakar, ancien député, vice-président de l'Assemblée nationale «nonobstant ses 85 ans, sa santé chancelante, est totalement coupé de sa famille demeurant au Sénégal depuis sa mise en examen».

Selon lui, «Les autorités sénégalaises doivent s'exprimer sur le pourquoi, elles ont adopté ce silence sur l'affaire Lamine Diack».

La RADDHO, la LSDH et le Forum du Justiciable ont laissé entendre que dans cette affaire il faut que «la société civile réagit par le biais des manifestations pour amener l'Etat du Sénégal à récupérer son propre fils qui en train de subir une injustice». Selon eux, «c'est le meilleur moyen de pression pour faire entendre raison à la plus haute autorité du Sénégal», le président de la République, Macky Sall.

Dans un document rendu public, il est noté que la présence du Président Diack en France au moment de son interpellation, était fortuite et obéissait à une invitation du Comité olympique français.

Selon Me Ndiaye et Cie «la compétence absolue des juridictions françaises et l'obligation qui lui est imposée de rester en territoire français procèdent d'un choix délibéré de ce pays (la France, Ndlr) et d'une non assumation du Sénégal, pays dont M. Diack est ressortissant, de sa compétence première».

«MON PERE EST EN TRAIN DE MOURIR EN FRANCE»

Intervenant au nom de la famille Diack, le fils de Lamine Diack, Seydou dit «Capitaine» a fait savoir que «la justice française a imposé à notre père des conditions draconiennes parce qu'il est sous contrôle judiciaire sans possibilité de voir sa famille, son médecin, même sans possibilité de venir passer la fête de Tabaski (Aïd El Kébir, Ndlr) avec sa famille».

L'émotion gagnant sa voix, il ajoute que son papa est «en train de mourir à petit feu en France où il est sous contrôle judiciaire».