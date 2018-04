Afrique: Prix Ajcem 2018 pour l'emergence - Alassane Ouattara, Mohammed VI, Xi Jinping lauréats

Le plus intéressant, nous mettons en relief le mérite de ces personnalités afin qu'elles poursuivent le bon travail qu'elles font », explique Bamba Idrissa tout en rassérénant l'opinion sur l'engagement des hommes de médias, de diverses obédiences éditoriales, à accompagner tous les acteurs du développement et de l'émergence de la Côte d'Ivoire.

Aussi a-t-il traduit à Bamba Idrissa, président de l'Ajcem, et à son équipe, les encouragements d'Hamed Bakayoko. « C'est le prolongement de notre métier de journalistes ! Nous menons un travail rigoureux et fouillé pour désigner les lauréats de divers domaines.

Au nom du ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, parrain de la cérémonie, Bazoumana Coulibaly, directeur de la communication, a félicité les organisateurs de ce prix qui est « un encouragement à ceux qui, par leur travail au quotidien, traduisent les directives du président de la République, en actes et actions sur le terrain pour le bonheur et le mieux-être des populations ».

