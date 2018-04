Cote d'Ivoire: Indemnisation des victimes/ Mariatou Koné - "Le ministère n'a mandaté personne pour agir en son nom"

Un appel à la prudence. C'est ce à quoi la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, a invité les populations vendredi dernier à Toulepleu. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de chèques à une centaine de victimes composées de 88 ayants droit de personnes décé- dées et de prises en charge médicale pour douze blessés pour un coût total d'environ cent millions.

« Depuis le démarrage de la grande phase, mes services et moi-même sommes à la tâche pour servir au mieux les victimes. Toutes les prestations sont entièrement gratuites et se font sans intermédiaire. Le ministère n'a mandaté personne pour agir, en son nom, auprès victimes. Les uniques interlocuteurs des victimes sur le terrain sont les autorités préfectorales et les directions régionales du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité », a-t-elle déclaré.

Selon Mariatou Koné, être victime et bénéficier de la réparation exige la production des documents de preuves fiables de la matérialité des faits et des liens de parenté avec la victime dans le cas des décès. « C'est au vu de ces documents que nous prenons le soin de vérifier auprès de l'administration publique et des mairies pour éviter de nombreux cas de fraudes constatés, que la victime aura réparation.

On ne distribue pas l'argent de l'Etat sans les documents et preuves nécessaires » a-t-elle insisté. C'est pourquoi, le Professeur Koné a exhorté les victimes à la circonspection. « Des personnes véreuses et sans scrupule veulent profiter de la détresse des victimes.

Soumises à la forte pression de ceux à qui elles ont soutiré de l'argent, qu'elles ont aidé à faire du faux, à qui elles ont même fait miroiter la réalisation de projets immobiliers pour lesquels des droits d'inscription ont été payés pour figurer sur la liste des bénéficiaires, ces personnes mènent une croisade contre la lenteur du processus.

Je demande à mes parents de l'ouest de rester vigilants car leur région demeure une zone privilégiée où pullulent les escrocs qui veulent exploiter la souffrance des victimes à leur propre profit et s'enrichir de leurs douleurs » a-t-elle expliqué.

Pour Ouesse Claude, président de la plate-forme des organisations de défense des droits des victimes de Toulepleu, l'indemnisation des victimes est une réalité avec la ministre Mariatou Koné. « Plusieurs de nos parents ont reçu leurs chèques. Le processus pour nous est transparent » a-t-il témoigné.