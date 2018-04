Cote d'Ivoire: Pour ses actions de vulgarisation du numérique - L'état et les partenaires félicitent l'Ansut

« Toutes ces actions ont pour objectif d'assurer au plus grand nombre de nos concitoyens l'accès aux Tic ». Pour le premier numéro de "Ansut afterwork numé- rique", les participants et observateurs disent déjà leur satisfaction.

Co-animateurs de ce panel avec le ministre Bruno Koné, Dr Hamadoun Touré, directeur exécutif de Smart Africa et Mme Yacine Barro Bourgault, directrice Afrique de l'ouest et centrale de Microsoft, ont aussi salué le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de numérique.

« Dans les années à venir, plus de 80 % des emplois seront à base du numérique. Que les jeunes ivoiriens s'approprient les Tic qui génèrent des emplois et nous serons heureux de savoir que de jeunes Ivoiriens sont devenus des milliardaires », a-t-il dévoilé.

« Quel citoyen pour une économie numérique plus performante ? ». C'est le thème du premier "Ansut afterwork numérique" qui a eu lieu hier au siège de l'Ansut à CocodyRiviera Attoban. Bâtie autour d'un panel de haut niveau, animé par des personnalités de premier choix dans l'écosystème numérique ivoirien et mondial, cette tribune a été l'occasion, pour Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste, de dire toute l'admiration de l'Etat de Côte d'Ivoire à l'endroit de l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut).

