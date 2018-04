Namibie: France - L'ancien directeur des mines d'Areva poursuivi pour corruption

La coopération entre Luanda et Windhoek dans le domaine culturel, visant à consolider l'amitié… Plus »

On a construit une usine de dessalement à partir de 2008 sur laquelle on a investi des centaines de millions d'euros en pure perte. Toutes les expertises géologiques ont été très largement surévaluées pour fixer un prix d'acquisition très élevé et on se rend compte aujourd'hui que le gisement de Trekkopje est inexploitable parce que la teneur en uranium y est très faible.

En France, Sébastien de Montessus a été mis en examen le 29 mars dernier. L'ancien directeur des mines d'Areva entre 2007 et 2012 est poursuivi pour « corruption d'agent public étranger », « corruption privée » et « abus de confiance ».

