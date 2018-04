Cote d'Ivoire: Nouvelle politique de la salubrité / Anne Ouloto - "Désormais vous ne payerez plus les pré-collecteurs"

Une nouvelle qui devrait ravir, voire soulager les ménages. A partir du mois de juillet, ils n'auront plus à payer les pré-collecteurs qui transportent leurs déchets ménagers dans les lieux de groupage. Cette dépense incombera désormais aux entreprises ayant le marché du ramassage des ordures.

L'information a été dévoilée par la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement Durable, Anne Oulto, le samedi 7 avril à Attécoubé, où elle était dans le cadre de la 14è édition du grand ménage.

Selon la commissaire du Gouvernement, cette nouvelle disposition fait partie de la nouvelle politique de la salubrité qui sera déroulée par son ministère à partir du mois de juillet avec la mise en marche du casier d'urgence du Centre d'enfouissement technique (Cet) de Kossihouen. «

Je sais que vous vous plaignez de ce que vous devez payer la taxe de redevance sur la facture de la CIE et payer encore les pré-collecteurs. Tout va changer. Désormais, vous n'aurez plus à payer les pré-collecteurs, vous ne payerez que la seule taxe sur la facture de la CIE », a-t-elle annoncé, à la grande joie des femmes présentes au lieu de la cérémonie, au débarcadère d'Abobo-Doumé. En effet, le Gouvernement, a expliqué la ministre Ouloto, a consenti de gros efforts dans le domaine de la salubrité.

Et cela se traduit par la construction en cours du Cet, mais aussi par l'identification de nouvelles structures compétentes pour le ramassage des ordures avec des matériels modernes.

« Les camions sont en route pour la Côte d'Ivoire. Nous aurons une politique de gestion moderne et structurée des déchets », a-t-elle indiqué. Toutefois, Anne Ouloto a insisté sur le fait que tous ces efforts et surtout ces investissements de plus 14 milliards FCFA (pour le Cet) ne donneront le résultat escompté que si la population change de comportement.

C'est pourquoi elle l'a exhortée à s'approprier le Grand ménage qui est un engagement citoyen en faveur de la salubrité. Au comité communal de la salubrité d'Attécoubé qu'elle a installé, elle a souhaité qu'il soit actif en initiant des programmes et des activités qui vont mettre en compétition les quartiers. Anne Ouloto n'a pas manqué d'interpeller les religieux et les tenanciers de bars et maquis sur le problème des nuisances sonores.

La ministre a surtout félicité le maire d'Attécoubé, Danho Paulin Claude, qui au lieu d'attendre d'être saisi par le ministère comme c'est le cas souvent avec les collectivités, a luimême pris les devants en initiant le grand ménage dans sa commune. Ce qui a permis à l'équipe ministé- rielle de faire le point en ce qui concerne tous les sites critiques d'Attécoubé. « Nous comprenons l'importance de ce combat.

Nous savons que vous travaillez pour que cessent les nuisances sonores dans nos églises, mosquées et marchés. Nous devons être responsable et nous engager dans ce combat », a déclaré le premier magistrat de la commune.

Notons que les femmes, les chefs religieux et de communautés se sont tous engagés dans le combat. Le maire Danho Paulin, le député d'Attécoubé Bamba Adama et le chef du village d'Abobo-Doumé, Bodji Alexandre, ont été faits ambassadeurs de la salubrité par la commissaire du Gouvernement.