Cote d'Ivoire: Filière palmier à huile à Aboisso - Le collectif des planteurs rejette les nouveaux contrats d'une société

Le collectif des planteurs de palmiers à huile de Côte d'Ivoire (Cpphci) est en conflit larvé avec la société Dekel Oil situé à Ayenouan. L'information a été donnée récemment au cours d'un point de presse par le vice- président, Sanogo Moustapha.

Selon ce collectif, la société partenaire, n'ayant pas de plantations, a signé, en 2011, des contrats pour utiliser, dans le cadre de ses activités, les plantations de quelques planteurs. Deux types de clause leur sont alors proposées. La première est un contrat de bail emphytéotique de 40 ans renouvelable dans lequel le planteur reçoit 12% à la production en plus du bail.

La deuxième est un contrat de partage, d'entretien et d'exploitation. Ici, le planteur a le 1/3 de la production, Dekel Oil a aussi un 1/3 et le 1/3 restant est réservé à l'entretien. D'autres dispositions de cet accord, ajoute-t-il, stipulaient, entre autres, l'octroi de titres fonciers et des facilités d'acquisition de logements aux propriétaires terriens...

Malheureusement, selon nos interlocuteurs, à la production, ces accords ne sont pas respectés par la société. Conséquemment, ils en souffrent et voient leurs intérêts menacés. En outre, la pauvreté et le dénuement commencent à gagner bon nombre de familles signataires.

Toutes leurs tentatives de rappel à l'ordre de leurs partenaires sont restées vaines. Entre temps, sur le terrain, cette société fait signer de nouveaux contrats, sans explication et sans forme juridique... Une situation que le collectif ne partage pas. Il est donc en campagne de dénonciation et de sensibilisation afin que tous les souscripteurs refusent ce nouveau contrat et réclament justice et réparation.

Toutes nos démarches pour rencontrer et entendre la version des responsables locaux de cette structure sont restées sans suite. Ils disent ne pas vouloir s'expliquer sur la question.