Cote d'Ivoire: Réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny - Le premier ministre lance des travaux de 41,7 milliards FCFA

La cure de jouvence du pont Félix Houphouët-Boigny est en marche. Ce vendredi 06 avril 2018, le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de cet ouvrage mis en service en 1957. Lors de cette cérémonie qui a eu lieu sur le site du pont, côté Treichville, le chef du gouvernement ivoirien a rappelé que cet ouvrage a joué un rôle «hautement stratégique pour l'économie ivoirienne pendant plus d'un demi-siècle».

Selon Gon Coulibaly, l'ouvrage de franchissement qui a été construit entre 1954 et 1957, a toujours été un passage obligé du trafic à destination ou en provenance du Port d'Abidjan où transitent plus de 85% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire.

Reconnaissant au passage que cette infrastructure vieille de plus d'un demi-siècle avait aujourd'hui besoin d'être réhabilitée. « 30 mois pour la durée des travaux, c'est vrai. Mais je souhaite que les travaux finissent en moins de 30 mois afin que l'ouvrage soit inauguré avant octobre 2020 », a demandé le Premier ministre. Avant de rappeler que les travaux permettront d'amé- liorer davantage la sécurité de l'usager et de fluidifier le trafic.

Peu avant, le ministre des Infrastructures économiques, Amédé Kouakou, a relevé que le pont Félix Houphouët-Boigny, avec ses 550 mètres, est un ouvrage sur la lagune Ebrié dont les travaux de construction ont commencé en 1954 avant d'être mis en service le 20 mai 1957.

Sa réhabilitation, selon le ministre, consistera, en ce qui concerne l'ouvrage principal, au renforcement des fondations en lagune par la réalisation de 56 nouveaux pieux, la réhabilitation totale des caissons qui supportent les trafics routier et ferroviaire ainsi que le remplacement des éléments de protection des usagers de la route (gardecorps). Ces travaux d'un coût de 41,7 milliards de FCFA sont financés dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2D) et dureront 30 mois. Ils seront réalisés par un groupement d'entreprises françaises. A savoir Eiffage génie civil / Spie Fondations.

Quant à la mission de contrôle, elle sera assurée par le groupement de bureaux d'études et de contrôle Sgi International / Setec Tpi / Setec CI / Ietf. Pour le ministre, ce pont est un ouvrage essentiel pour la Côte d'Ivoire, voire emblématique.

Amédé Kouakou a donc insisté sur le respect des délais de 30 mois, la qualité des travaux et précisé qu'il veillera « au grain pour rappeler à l'ordre si nécessaire ». Révélant que les travaux vont permettre de « remettre d'aplomb » ce pont. « Un pont relativement solide, qui n'a jamais mis la vie des usagers en péril et qui va recevoir les travaux de renforcement », s'est félicité le ministre des Infrastructures économiques.

Quant à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, il a expliqué que le temps faisant, « il convient aujourd'hui, 60 ans après, de consolider l'ouvrage». Faisant savoir par ailleurs que ces travaux, financés «dans le cadre du second C2D», s'inscrivent «dans la continuité et en totale cohérence avec celle de la route du Nord, entre Bouaké et Ouangolo».

Il a en outre relevé que l'appui de son pays pour la réalisation d'infrastructures routières en Côte d'Ivoire s'élève à «350 milliards de F CFA, depuis la signature du 1er C2D, fin 2012». Toute chose qui dénote de l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire.

Avant le premier coup de pelle, le Premier ministre et le ministre des Infrastructures économiques ont demandé aux entreprises en charge des travaux de prendre les dispositions pour permettre un tant soit peu de fluidité du trafic lors de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny.