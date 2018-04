Ile Maurice: Réclamations de Rs 35Mds à l'État - Les recours possibles de Dawood Rawat

Selon la décision rendue vendredi, Dawood Rawat dispose de 45 jours pour reverser Rs 3,7 millions, soit 111 697 euros, à l'État. Par ailleurs, le tableau des dépenses montre que Dawood Rawat et l'État mauricien ont payé chacun 150 000 euros pour que l'affaire soit entendue. Au total, Rs 10 millions ont été payées. Les arbitres, soit Jean Christophe Honlet, le pr Vaughan Lowe, QC, et Lucy Reed ont empoché 295 000 euros, soit environ Rs 9,9 millions.

Ce qui pose problème sous la convention de l'International Centre for Settlement of Investment Disputes : la double nationalité de Dawood Rawat. Les investissements effectués par Dawood Rawat ne sont considérés comme des investissements étrangers. Même s'il a acquis la double nationalité, cette règle ne s'applique pas à lui.

