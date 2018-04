Ile Maurice: Privatisation de la CWA - «Pas possible de laisser à des multinationales la responsabilité de l'eau»

De son côté, Jayen Chellum, de l'ACIM, est d'avis que l'augmentation des tarifs annoncée par le ministre dans les mois à venir n'est qu'un pas de plus vers la privatisation. «C'est une façon déguisée de préparer la privatisation de la CWA. Avec cette majoration, le repreneur privé n'aurait pas à le faire immédiatement», déclare-t-il. «Le besoin d'une compagnie est de faire des profits. De plus, les profits seront à la compagnie et non pas au gouvernement», souligne-t-il.

Par ailleurs, il rappelle que Maurice fait partie des pays en négociation pour l'accord sur le commerce des services (NdlR, Trade in Services Agreement (TISA)). Cet accord, selon les autres syndicats, mènerait à la privatisation des services publics, projet auquel ils s'opposent. «Si la privatisation a lieu, en plus du TISA, alors ce sera impossible de faire machine arrière. Une entité comme la CWA doit rester sous le contrôle du gouvernement», martèle Radhakrishna Sadien. «Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une majoration des prix», déplore-t-il.

Un partenaire sera trouvé pour la Central Water Authority (CWA) d'ici la fin de l'année. Le ministre de l'Énergie, Ivan Collendavelloo, en a fait l'annonce officielle, le 28 mars, à Rose-Hill. Ce partenariat devrait permettre un meilleur service et une aide technique et technologique pour la distribution d'eau à Maurice.

