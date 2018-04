Les exposants de la 19ème Edition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara) crient leur désarroi lié à la cherté des stands, rareté des clients. Nonobstant, ils ont magnifié les mesures de sécurité et d'hygiène mise en place.

Ouverte depuis le 29 mars dernier, la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales (Fiara) prend officiellement fin le 12 prochain. Hier vendredi 6 avril, un reportage effectué sur les lieux renseigne sur les maîtres mots des exposants que sont la cherté des stands, la rareté des clients, et l'absence de visibilité (publicité sur l'événement)... .

Au pavillon Sénégal, des exposants, comme d'ailleurs sont bien présents. Devant les différents stands, on remarque toute la diversité des produits. La présence des femmes est remarquable.

CHERTE DES STANDS DECRIEE

Khadija Traoré, venue du Mali pour la 5ème fois consécutive, et exposant divers produits naturels lâche ses mots avec désolation. «Je suis outrée par la cherté des stands. J'ai déboursé 500 000 FCFA pour y avoir droit.

Je trouve que le prix est exorbitant. J'aurai bien compris que le prix du stand revient à 250 000FCFA, voire 300 000FCFA maximum d'autant plus que la Fiara n'est pas internationale», a-t-elle déclaré.

Donc, «les organisateurs gagneraient plus en nombre de participants si les prix des stands étaient raisonnables» plaide-t-elle. Toutefois, elle a magnifié certaines dispositions prises et mises en place à savoir «la sécurité et l'hygiène dans les lieux».

PAS ENCORE LE GRAND RUSH

A gauche de l'entrée des lieux circonscrits pour les circonstances, le riz local (riz de la vallée) se commercialise plus ou moins bien, confient les vendeurs. «Je note que ce n'est pas encore le grand rush. Mais tout de même arrivons à vendre quelque chose.

Petit à petit, et d'année en année, on note la clientèle. C'est dire que les Sénégalais commencent à comprendre que ce riz est de meilleure qualité», nous révèle Amadou Moctar Diouf, un des exposants. Sa voisine de métier née Aicha Diallo dans le même ordre d'insatisfactions dira: «Pour le moment, les clients viennent par compte-goutte.

Mais, nous comprenons les Sénégalais, ils attendent les dernières minutes pour envahir les lieux sous prétexte qu'il y aura baisse des prix. Aujourd'hui, nous remarquons que les hommes connaissent bien le riz local.

Car, ce sont eux qui en grande majorité viennent acheter ce riz-là. Pour ceux qui choisissent les dernières minutes, oublient que d'ici là, nous auront écoulé beaucoup de produits. Donc, il plus judicieux de venir maintenant pour avoir les bons produits en quantité et à coût acceptable».

LA SECURITE EST DE MISE

Barka El Adj vendeur de ruminants venu du Niger, déclare: «Pour le moment ce n'est pas le grand rush. Les prix des femelles varient entre 100 000 et 130 000 et ce qui est des mâles, les prix varient entre 120 000 et 200 000FCFA. Quant à la sécurité, je trouve qu'elle est de mise. Et pour l'eau, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut sortir des lieux et acheter par bidon de 20 litres au prix de 100 FCFA», a-t-il fait remarquer tout déplorant la cherté des lieux payés à 1 500 000 FCFA.

Non loin de celui-ci, expose Mody Guèye, vendeur de lapins qui, lui aussi trouve exorbitant le prix de son stand: «Pour cet espace-là, j'ai déboursé 250 000 FCFA. Ce que je trouve cher. Les clients se font rares, parce qu'à mon avis beaucoup de gens commercent de faux produits. Et après, c'est tout le monde qui en pâtisse», confie-t-il...