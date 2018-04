Justement, à travers 25 nouvelles assez caustiques, elle dénonce, sans fard, la cupidité, l'abus de pouvoir, l'arrogance, le maraboutage, ce moyen prisé pour atteindre le sommet social, pour obtenir et dominer un mari. elle s'insurge également contre cette propension farouche au «travaillement», cette pratique courante en milieu mandingue, qui consiste à déverser des billets d'argent sur les griots et autres artistes. pour autant Mahoua S. Bakayoko ne désespère pas de voir son Afriki, se départir de ses vieux démons.

Avant que l'auteure ne prenne la parole, plusieurs intervenants entre autres, Safi Chantal, Bamba alex Souleymane, journaliste et consultant international, andré Silver Konan, journaliste-écrivain, qui a préfacé l'ouvrage et Abou Diarra, écrivain qui l'a décortiqué pour l'assistance, ont unanimement salué à la fois le talent et la grande qualité humaine de Mahoua S. Bakayoko. aussi ontils relevé la pertinence de cette production, qui captive le lecteur, à la fois par la plume alerte de Mahoua S. Bakayoko et l'intérêt ô combien important des sujets qu'elle y aborde.

