Le rythme imprimé est dit à l'américaine au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -Pprd- dans son nouvel élan donné depuis peu par son nouveau Secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary.

A présent que les dirigeants de cette formation politique sont installés à la tête de tous les districts de Kinshasa, cela de la base au sommet, ce parti majeur de la MP veut, désormais, impulser des campagnes de terrain avec tous les cadres membres du Gouvernement de combat de Ramazani Shadary à la manœuvre.

C'est ce qui ressort de la réunion tenue dimanche 8 avril 2018 au sein du Pprd. Après, en effet, l'installation, dans la Ville-Province de Kinshasa, de quatre secrétariats exécutifs provinciaux correspondants aux quatre provinces politiques, l'heure est venue pour le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, de se rendre compte de la qualité du travail qui s'effectue dans chacune de ses bases. C'est l'essentiel de la réunion de ce dimanche 08 avril 2018, au siège du PPRD, présidée par les secrétaires exécutifs nationaux à l'intention des exécutifs provinciaux et communaux. Ainsi, est-il décidé, à l'issue de cette réunion, que déjà ce lundi 9 avril, les membres du secrétariat permanent du parti présidentiel se déploient dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa en vue de booster encore et davantage les activités du Pprd dans ces municipalités.

La ligue des femmes installée

C'est une cérémonie électrique marquée par un relief féminin particulier le samedi 07 Avril 2018 au site touristique dénommé "chez le Frère" dans le quartier Mbudi, commune de Mongafula. Elle a réuni plusieurs milliers des femmes du parti présidentiel. Au menu, l'installation par le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary de la ligue des femmes, l'une des structures spécialisées du Pprd et désormais présidée par Madame Jeannine Mabunda qui dirige un comité de 9 membres, une commission de mobilisation, une commission de suivi des actions des mamans, une commission chargée du processus électoral et un comité des sages dont Tshala Mwana et Agathe Mulimbi... Il a été noté le retour des femmes combattantes de première heure depuis l'avènement de l'Afdl. Ramazani Shadary a dit vouloir compter sur les femmes pour relever les défis de l'heure avant de les exhorter à postuler nombreuses à différents niveaux des scrutins. Le Pprd mettra en jeu des moyens colossaux pour gagner démocratiquement les élections et conserver le pouvoir.

Katumbi hors jeu !

Abordant les questions d'actualité politique, il a de nouveau martelé sur l'ancien Gouverneur du Katanga. "Moïse Katumbi spécialiste de penalty est hors jeu", parce qu'il a deux nationalités. Ordre donné de répéter à Katumbi ce slogan: " Fioto Fioto", c'est-à-dire :" qui t'avais connu avant Kabila pour prétendre être aujourd'hui opposant" ? C'est dans une ambiance festive que la cérémonie d'installation des animatrices de la ligue des femmes s'est clôturée au site touristique chez le conseiller le long du majestueux fleuve Congo.