Ile Maurice: Drame à Pointe-d'Esny - «Un cousin a vu le corps d'Allan sur la route... » raconte sa soeur

Jean Denis Allan Parsad, qui allait célébrer ses 29 ans le 24 avril, laisse derrière lui sa compagne et sa fille. Cette dernière aura deux ans le mois prochain. Il nous revient que le père de la victime avait aussi laissé la vie sur la route, quelques années plus tôt.

Ce n'est qu'une heure plus tard qu'elle a reçu un coup de fil d'un cousin, Johnny. Il devait prendre le van à Mahébourg pour se rendre au travail dans un hôtel à l'Ouest. «Vu qu'il n'y avait pas d'autobus à Blue-Bay à cette heure-là, Johnny s'est mis à marcher. Alors qu'il marchait qu'il a aperçu quelque chose. Il faisait sombre. Johnny a allumé sa torche et c'est là qu'il a vu Allan», poursuit Cindelle.

Jean Denis Allan Parsad a quitté les siens vers 4 heures hier, en compagnie d'un de ses cousins. «Li ti pé asizé trankil. Quand on s'est aperçu de son absence, on n'a pas cessé de l'appeler ou de passer des coups de fil à des proches qui pourraient savoir où il se trouvait. En vain», raconte sa sœur Cindelle, 26 ans.

