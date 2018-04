Congo-Kinshasa: Le Gouvernement au bord de l'éclatement - Freddy Kita tente de réconcilier Tshibala et Olenghankoy !

Bruno Tshibala et Joseph Olenghankoy sont à couteaux tirés. L'un est Premier Ministre de la RD. Congo et Porte-parole du Rassemblement made in Genval et, l'autre, Président du Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre et du Processus électoral (CNSA) de même que Président du Conseil de Sages du Rassop/Kasa-Vubu.

Olenghankoy serait décidé à apporter au Chef de l'Etat, Joseph Kabila, le mémorandum d'un groupe de femmes exigeant que Tshibala soit chassé de la tête du Gouvernement. C'est à Joseph Kabila de trancher. Il sied de rappeler que c'est le Président du Conseil de Sages du Rassemblement aile Kasa-Vubu qui avait présenté au Président de la République la liste de 5 candidats Premier Ministre dont celui de Bruno Tshibala, Valentin Mubake et Roger Lumbala. Ce dernier, devenu communicateur circonstanciel du Chef du Gouvernement, a demandé publiquement pardon au peuple congolais pour le choix porté sur Joseph Olenghankoy comme Président du Conseil de Sages du Rassop/Kasa-Vubu. C'était sur le plateau de la chaîne Télé 50, la semaine dernière.

De son côté, Freddy Kita, Autorité morale du parti «Mouvement du Peuple pour le Progrès Social» (MPPS), revêtu de sa casquette de l'un des 10 Sages signataires de l'Acte de Genval, dédramatise la guéguerre Tshibala-Olenghankoy et tente de réconcilier les deux personnalités qui, selon lui, ont toujours été des «vrais potes». Au travers d'un entretien, le Vice-ministre à la Coopération Internationale, Freddy Kita Bukusu, a abordé d'autres questions spécifiques notamment, la non-participation du Gouvernement congolais à la prochaine conférence des donateurs de Genève (Suisse), les 300 millions d'euros «ramenés» du récent et long périple européen de Bruno Tshibala et les controverses électorales.

Guéguerre Tshibala-Olenghankoy

Les jours du Gouvernement d'Union nationale sont comptés ! Dans la bataille politique qui l'oppose à Joseph Olenghankoy, Président du CNSA et Autorité morale du parti «FONUS», Bruno Tshibala Nzenzhe est fragilisé d'autant plus qu'il n'a plus de parti politique. Son président délégué, Tharcisse Loseke vient d'être débouté au Tripaix de Matete dans l'affaire qui l'oppose à Jean-Marc Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS/Tshisekedi. Le CNSA a aussi donné raison au camp Félix Tshisekedi - Jean Marc Kabund. A ce sujet, Freddy Kita affirme que, en sa qualité d'Autorité morale du MPPS et grand partenaire du Rassemblement, il a été invité au Congrès de l'UDPS de décembre 2017 au cours duquel Bruno Tshibala, Porte-parole officiel et attitré du Rassemblement «indivisible», a été élu massivement, de manière démocratique, Président national de ce parti-phare de l'Opposition congolaise et, ipso facto, Successeur du Baobab Etienne Tshisekedi. Mais, comme il est Premier Ministre en fonction, poursuit-il, Bruno Tshibala a jugé bon de laisser la place à un Président délégué, en l'occurrence, Tharcisse Loseke, pour raison d'incompatibilité. Selon Freddy Kita, l'UDPS tout court de Bruno Tshibala est reconnu par Arrêté et est enregistré au niveau de la Centrale électorale.

Comme l'a conseillé le CNSA piloté par Joseph Olenghankoy, Bruno Tshibala ne peut-il pas créer son propre parti ? A cette question, l'Autorité morale du MPPS se réserve de tout commentaire avant que la Justice de son pays ne se soit définitivement prononcée là-dessus. «Bruno Tshibala fait partie des co-fondateurs de l'UDPS. Je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que c'est de la pure distraction. Laissons les agitateurs politiques s'agiter, laissons les comédiens politiques faire leur comédie, avançons !»

Cependant, Freddy Kita demande que les linges sales puissent se laver en famille. «Le Rassemblement n'est ni à Limete, ni à Kasa-Vubu, ni à Barumbu ! Le Rassemblement est un et indivisible». Quand Feu Etienne Tshisekedi avait créé le Rassemblement à Genval (Royaume de Belgique) dont Freddy Kita est l'un des 10 signataires, c'était pour mettre l'Opposition ensemble. «Bruno Tshibala et Joseph Olenghankoy ne sont pas des ennemis. Ils sont des vrais potes comme le disent les jeunes Français», a-t-il conclu.

Conférence des donateurs de Genève

Pour le Vice-ministre de la Coopération Internationale, il y a à boire et à manger dans cette fameuse conférence des donateurs, prévue pour le 13 avril 2018, même si les organisateurs promettent une collecte de plus d'un milliard de dollars américains. Il y a une différence entre un pays indépendant et souverain et un pays sous tutelle. C'est depuis le 30 juin 1960 que la RD. Congo est indépendante. De ce fait, aucun pays ou aucune ONG, de renommée internationale, soit-elle, ne peut décider, aujourd'hui, de la tenue d'une conférence en lieu et place de la RDC. Notre pays, poursuit-il, n'est pas en crise humanitaire. «Nous ne sommes pas la Lybie, ni la Syrie, ni l'Irak. Nous sommes un Etat en paix. La preuve en est que nous nous préparons à aller aux élections». Pour lui, il ne faut pas confondre quelques poches de résistance, «financées, d'ailleurs, par les multinationales», avec une crise humanitaire. «Je le répète encore une fois, la RDC ne participera pas à cette conférence des donateurs de Genève», a martelé Freddy Kita. Aux dernières nouvelles, le principal donateur, les Emirats Arabes Unis, vient de se retirer de ces assises suite au lobbying de la diplomatie congolaise.

Dossier 300 millions d'euros

Pendant près d'un mois, le Premier Ministre Tshibala et Freddy Kita ont séjourné dans le vieux continent. Des rumeurs allaient dans tous les sens. Par la bouche du Vice-ministre à la Coopération Internationale, la République démocratique du Congo a fait un exposé très remarquable à la conférence du Partenariat Public-Privé (PPP) à telle enseigne que des décideurs financiers ont levé l'option de réserver au pays de Joseph Kabila une enveloppe de 300 millions d'euros. Cette promesse sera concrétisée incessamment (fin-avril 2018).

Bataille électorale

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) vient de détecter plus de 5 millions de doublons. Par conséquent, plus que 40 millions d'électeurs se pointeront dans les nombreux bureaux de vote éparpillés à travers la République, le dimanche 23 décembre 2018. Selon Freddy Kita, la Centrale électorale fait un travail remarquable, nonobstant le phénomène Kamwina Nsapu dans l'espace kasaïen et quelques poches de résistance dans la partie Est du pays. Pourquoi cette polémique autour de la machine à voter que certains opposants qualifient de machine à tricher ? «Ne confondez pas un agitateur avec un opposant. Ce sont donc les agitateurs qui s'agitent parce qu'ils sont incapables d'affronter le verdict des urnes ou parce qu'ils ont peur d'aller aux élections !» Freddy Kita fait partie du Gouvernement d'union nationale parce qu'il est un opposant issu du Rassemblent. Il n'est donc pas un agitateur qui refuse que le pays avance. La CENI mérite d'être encouragée parce qu'elle réalise un travail extrêmement difficile.

Quant à la récente déclaration de l'Ambassade de Corée du Sud à Kinshasa relayée par le magazine «Jeune Afrique», Freddy Kita affirme que c'est de la pure distraction. Car, pour la commande des machines à voter, la CENI, un organe indépendant, a traité avec une entreprise privée sud-coréenne et non pas l'Etat sud-coréen. Pour avoir personnellement expérimenté cette machine, ce membre du Gouvernement congolais soutient qu'il ne s'agit pas d'un vote électronique. C'est plutôt un vote à bulletins papiers imprimés sur-le-champ et qui fait gagner beaucoup de temps. Les choses sont donc aussi claires que l'eau de roche. Cap vers les élections !