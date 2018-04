Cote d'Ivoire: Bonne gouvernance dans la régulation des marchés publics - Ce que les médias attendent de l'Anrmp

Les hommes des médias ivoiriens se sont engagés, à travers des recommandations, à jouer pleinement leur rôle en matière de bonne gouvernance dans la régulation des marchés publics. En effet, le vendredi 6 avril dernier, à l'issue du séminaire de renforcement des capacités organisé par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) sur « le rôle et la responsabilité de la presse dans le renforcement de la bonne gouvernance dans les marchés publics », les représentants de la presse nationale et internationale ont souhaité l'institutionnalisation d'une conférence trimestrielle sur les marchés publics et l'appui à la production de films (documentaires et dossier), à leur endroit afin d'être régulièrement informés sur les décisions de l'Anrmp.

En outre, ils ont recommandé le renforcement des sections d'information, de sensibilisation à leur intention, la facilitation à l'accès à l'information, ainsi que l'émission d'alertes pour les informer sur le site de l'Anrmp.

Par ailleurs, les professionnels de la presse ont préconisé un soutien en équipements de l'Anrmp pour faciliter l'exercice de leur profession dans la réalisation de dossier sur les marchés publics. De même que l'appui de l'Anrmp afin que les journalistes s'imprègnent de ce qui se passe ailleurs dans les institutions sœurs de la sous-région.

Enfin, ils ont suggéré l'organisation de conférences de presse en lieu et place de droit de réponse. Se félicitant de ces recommandations, le président de l'Anrmp Coulibaly Non Karna, a souhaité que celles-ci soient suivies d'actes concrets.

Pour lui, il s'agit de faire de sa structure, une institution forte, au regard des actions qu'elle mène en faveur de la « démocratisation » du débat sur les marchés publics, la naissance d'une culture de la plainte dans les marchés publics, la fin de l'impunité en cas de manœuvres frauduleuses ou d'actes de corruption, la vulgarisation des audits et la dédramatisation de leur perception et la crédibilité du système.

Depuis sa création en 2009, l'Anrmp a réalisé trois études et six audits dont un en cours de réalisation. Ces études ont permis de rendre 227 décisions, dont 51 ont conduit à des annulations de procédures. En outre, 3 avis ont été formulés et 17 décisions ont fait l'objet de règlement à l'amiable.

Par ailleurs, 23 décisions ont permis d'exclure pour deux ans de participation de marché public, 34 entreprises. Au titre de ses activités spécifiques, l'Autorité de régulation a formé 5 735 personnes, dont 4 432 issues de l'administration, 2636 du secteur privé et 667 de la société civile en 164 sessions.