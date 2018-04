Sénégal: Ponctions sur les salaires des enseignants grévistes - Le G6 dénonce et entend accélerer la cadence

Déjà empêtré dans les dossiers des syndicats d'enseignants et du syndicat des inspecteurs de l'éducation et de la formation, le gouvernement a procédé aux retenues sur salaire des enseignants grévistes. Les ponctions sur les jours non travaillés varient entre 25 000FCfa et 90 000FCfa. Les syndicats du G6 dénoncent les ponctions «sauvages» et entendent accélérer la cadence à la reprise, avec une marche nationale à Ziguinchor, jeudi prochain.

A l'occasion de la marche nationale des syndicats à Saint-Louis, les secrétaires généraux avaient alerté leurs militants d'éventuelles « menaces, de tentatives de déstabilisation et les ponctions sauvages et arbitraires sur les salaires ».

Face à leur détermination et courage pour poursuivre la mobilisation jusqu'à la matérialisation des accords, les enseignants grévistes devront alors commencer à serrer les ceintures. Et pour cause, le gouvernement vient de passer à l'acte ce mois, avec une opération de ponctions effectuées sur les salaires des enseignants.

Face à cette situation, les enseignants ont compris que le droit de grève est reconnu et la contrepartie du droit de grève, selon la loi, est que les jours non travaillés ne sont pas payés. «Nous avons noté des ponctions de façon exponentielle. Pour le moment, les enseignants nous donnent des chiffres différents. Les montants varient entre 25 000FCfa, 50 000FCfa et 90 000 FCfa.

Nous confirmons que les ponctions ont été faites aux fonctionnaires et agents contractuels», précise Saourou Sene, secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal (Saemss).

Le chargé de communication du Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (Cusems), M.Bâ, a fait savoir que « nos collèges de Karang ont constaté des ponctions. C'est le cas aussi au lycée des parcelles assainies de Dakar et au niveau des Iles du Saloum. Nous pensons aussi que certains enseignants sont victimes d'injustice avec ponctions sauvages ».

Selon certaines sources des syndicats les plus représentatifs (G6), les enseignants n'ont pas voulu communiquer sur la ponction, pour montrer leur détermination à aller plus loin dans cette bataille.

« Nous ne sommes pas contre le principe des ponctions. Nous avons le droit de tenir des grèves, tout comme l'Etat a aussi le droit de ponctionner les jours non travaillés », nous confie un leader syndical. Il n'en demeure pas moins que le G6 entend accélérer la cadence en dépit de la proposition du gouvernement d'augmenter de 25 000FCfa assortis d'un échéancier sur le montant de l'indemnité de logement.

Pour le moment, les syndicats ont retenu de dérouler leur 6ème plan d'actions à la reprise des cours prévue ce lundi 9 avril. Il sera ponctuée de débrayage le mercredi 11 avril et une grève totale les jours suivants, les 12 et 13 avril.

L'intersyndicale va battre le macadam, le jeudi 13 avril, à Ziguinchor, à l'occasion d'une marche nationale. En plus des 25 000FCfa sur l'indemnité, le président de la République en présence des secrétaires généraux du G6, avait proposé une sortie de tous les arrêtés d'admission en fin avril 2018 au plus tard.

Pour la question des rappels, Macky Sall retient «un plan d'apurement sur trois années à compter de cette année à raison de 20 à 25 milliards FCfa par année, compte non tenu des 32 milliards déjà inscrits dans le budget 2018».

Sur la délivrance des actes d'avancement des enseignants, il a été retenu une Task force pilotée par le ministère de la Fonction publique, pour simplifier les procédures. Sur la question de validation, le gouvernement a décidé de maintenir le système de la voie hiérarchique et l'ouverture d'un guichet unique pour donner la possibilité aux syndicats de déposer les actes.

Le gouvernement, rappelons-le, a pris une décision de procéder à l'extinction du corps des instituteurs adjoints à travers deux cohortes de formation, en organisation courant mois d'avril 2018 un séminaire d'évaluation de cette formation.