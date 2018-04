Cote d'Ivoire: MASA 2018 - Qui veut la peau du MASA ?

Je m'appelle Zouhour Harbaoui. Je suis Tunisienne. Je suis panafricaine et panafricaniste. J'ai participé au Marché des Arts du Spectacle Africain -devenu cette année Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan- en 2003 et en 2016 en tant que journaliste, et à la 10e édition en tant que manager d'un chanteur et musicien tunisien, Badreddine Dridi. Et j'ai mal pour le MASA.

J'ai mal pour le MASA, car, cette année, j'ai eu la désagréable impression que tout a été fait pour saboter les 25 ans de ce grand marché, le plus important sur notre continent et, je pense bien, le plus important à travers le monde. Et que l'on ne mette pas tout sur le dos du Directeur-Général Yacouba Konaté. Je ne prends la défense de personne.

Je pense que je suis quelqu'un d'intègre et je n'ai besoin de défendre personne et personne n'a besoin d'être défendu par moi. Mais Professeur Yacouba Konaté a su combler certaines brèches, par exemple quand le DAF était absent pour la remise des cachets de certains artistes qui devaient repartir avant la fin du MASA. Et de cela j'en suis témoin.

J'ai eu la désagréable impression que des individus ont été mis dans le comité d'organisation, de cette 10e édition, juste par complaisance et pour fragiliser cet édifice qui a une réelle importance pour les cultures africaines, qu'elles soient du Nord, du Sud, de l'Ouest, l'Est ou encore de la diaspora. Nos festivals continentaux n'ont pas besoin de complaisance, n'ont pas besoin d'être mêlés à la politique. Pourquoi vouloir à tout prix mélanger les torchons et les serviettes, l'art et la culture avec la politique ?

Même encadrées par des membres de l'ancienne équipe, ces personnes n'en ont fait qu'à leur tête, plus intéressés par le poste et le siège -et la rémunération conséquente à leur «fonction» et non au travail qu'elles devaient fournir- qu'on leur a offerts que par l'événement lui-même et sa réussite ; visant, sûrement, une opportunité politique à travers ça.

Mais, il me semble qu'elles n'ont pas bien compris que la possibilité d'obtenir une place dans les hautes sphères de la politique dépendait, aussi, de la réussite du MASA.

On peut être apparenté à un homme ou à une femme «bien placé(e)», cela ne signifie pas pour autant que l'on soit apte à accomplir le travail demandé pour un événement d'importance tel que le Marché des Arts du Spectacle... Il faut vraiment que les dirigeants de notre continent arrêtent avec ce système de complaisance, et ce, dans tous les domaines. Car un con pétant restera toujours incompétent et vice-versa.

L'inconscience professionnelle de certains dans le comité d'organisation du MASA a vraiment été ressentie par beaucoup de festivaliers. Par exemple, les groupes de musique n'ont trouvé aucun vis-à-vis de la commission dont ils dépendaient, pourtant la plus grosse commission.

Les artistes ont été obligés de se débrouiller tous seuls pour connaître leurs horaires de balance et de passage, se trouvant, parfois, face à des scènes pour lesquelles leur fiche technique n'a pas été respectée, et face à des changements de dernière minute. On pourra dire que cela peut arriver ! Oui, cela peut arriver mais pas pour un événement qui en est à sa 10e édition et qui est bien rodé !

La question que je me pose est : qui veut avoir la peau du MASA ? Et de là : pourquoi ? Qui saura répondre à mes interrogations ? Dommage pour la Côte d'Ivoire car, grâce à ce marché, ce pays, dont les médias étrangers et surtout occidentaux donnent une bien mauvaise image, est un véritable carrefour. Un carrefour de rencontres culturelles mais également économiques.

D'autre part, et dans un autre ordre d'idée, le Marché des Arts du Spectacle Africain est devenu le Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan. Une appellation qui change et qui peut changer la dimension du MASA, car le rattacher à une ville ne serait-ce pas le cantonner à un carcan volontaire, le renfermer sur lui-même ?

Serait-ce dire adieu aux autres villes où se produisent certains spectacles ? Serait-ce priver les populations de festivités et rendre le MASA sectaire ? Le MASA est à varier et non à être avarié...