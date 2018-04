Cote d'Ivoire/Algérie: Coupe CAF (Tour de cadrage) - L'Asec assure le service minimum face au Cr Belouizdad

L'Asec mimosas s'est imposé face au Cr Belouizdad, dimanche 08 avril 2018, en match comptant pour les éliminatoires du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération 2018.

Un tout petit but, signé Komlan Agbégniandon (56è) sur un corner savamment travaillé par Gaoussou Samaké, permet aux jaune et noir d'envisager le match retour avec un peu plus de confiance.

On attendait une équipe conquérante du champion ivoirien. Même si l'équipe du coach Amani Yao Lambert a été beaucoup présente face à des algériens qui procédaient par contre, c'est plutôt le système défensif mis en place par Taoussi Rashid qui aura permis de museler Yao Alphonse et Touré Amed, les atouts majeurs, au plan offensif, des jaune et noir.

Pour le coach Amani Yao, l'essentiel est fait. « Il nous fallait jouer et marquer sans encaisser. C'est ce que les "enfants" ont fait. » Pour la suite, l'Asec sait voyager. Je retiens surtout l'état d'esprit du groupe.

Même si par moment on a montré des points de fébrilités. Le Belouizdad cherchera forcement à combler son retard à domicile en marquant des buts. Mais il nous sera difficile d'encaisser sans marquer », a indiqué le technicien ivoirien.

Pour rappel, le Wac, second représentant ivoirien en Coupe Caf, avait déjà ouvert la voie royale face au Deportivo Niefang, le samedi 07 avril 2018. Deux réalisations, œuvres de Ndah Kouassi et Zan Bi Roland ont permis aux "Guêpes" de surclasser le représentant équato-guinéen (2-0).