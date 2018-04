Cote d'Ivoire: Coupe de la Confédération - L'Asec et le WAC ne doivent plus se louper

L'Asec Mimosas et le WAC reprennent du service, ce week-end sur la scène continentale. Tous deux éliminés de la Ligue des Champions et reversés en Coupe de la Confédération, les représentants ivoiriens disputent le tour de recadrage. Les seconds seizièmes de finale de la compétition avec pour unique et principal objectif, la phase de poules.

Une nouvelle opportunité offerte aux Mimosas et aux Guêpes qui n'ont pas le droit de se louper. Les Jaune et Noir, pour l'occasion, retrouvent une ancienne connaissance vieille de 17 ans : le Chabab Riadhi Belouizdad (CR Belouizdad) d'Alger. En phase de poule de l'édition 2001, l'Asec Mimosas avait arraché le nul (1-1, 1ère journée) en Algérie, avant de venir dynamiter (7-0, 5e) son adversaire au stade Felix Houphouët-Boigny à Abidjan.

Si les époques ont changé ainsi que la compétition, l'enceinte ne l'est pas. Pour espérer atteindre la phase de groupes de la Coupe de la Confédération, les Jaune et Noir accueillent donc, ce dimanche 8 avril, au Felicia, le CR Belouizdad dans un match importantissime du tour de cadrage.

La manche aller qui doit leur permettre de voyager en Algérie sans pression. Malgré une élimination surprise en Ligue des Champions, l'Asec part favori dans cette opposition. Avec 16 succès consécutifs en Ligue 1, les hommes d'Amani Yao ont toutes les cartouches pour passer le cap algérien.

Le retour en grâce de Fonsinho devrait être un plus pour la formation jaune et noir. Avec lui, il faut compter avec le retour de sélection de l'international togolais Komlan Agbegniadan et surtout l'adresse et l'instinct de buteur de l'attaquant burkinabè Touré Amed. Gardien du temple, Cissé Abdoul Karim devrait tenir sa place dans les cages. Mais mieux, il aura la lourde tâche de garder inviolés ses buts. En plus de l'Asec Mimosas, le WAC a aussi une belle carte à jouer.

Les Guêpes de Williamsville, pour leur première expérience africaine, veulent en profiter au maximum. Pour le tour de recadrage, les enfants du président Abackar Koné seront face au Niefang de Deportivo de la Guinée Equatoriale. Un adversaire à la portée des poulains du coach Aby Yao.

«Les matchs aller sont décisifs. Nous préparons donc cette rencontre avec beaucoup de sérieux. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il nous faudra marquer le maximum de buts pour éviter des surprises au retour», a confié le technicien des Rouge et Blanc. Cette opposition entre le WAC et le Niefang de Deportivo est prévue, ce samedi, au stade Champroux à Marcory.