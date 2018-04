Sénégal: Comités santé sécurité au travail - Seules 20% des entreprises en disposent

1918 cas d'accidents du travail, rappelons-le, ont été dénombrés pour plus de 250 sorties organisées en 2016, avait indiqué la directrice de la prévention des risques professionnels à la Caisse de sécurité sociale. Selon elle, « peu d'entreprises offrent un cadre de sécurité et prennent en charge les accidents dans les lieux de travail».

Le Map qui est placé sous le signe : «Promotion des structures de sécurité et santé au travail au sein de l'entreprise : exigences légales et gouvernance des risques professionnels», sera animé par des équipes pluridisciplinaires de professionnels.

Pour Marie Diallo, «parmi ces entreprises qui disposent de structures en charge de la sécurité et de la santé au travail, très peu emploient du personnel pluridisciplinaire et compétent pour assurer la gestion des risques professionnels». «Ces comités devraient être érigés au sein des entreprises pour participer à la culture de prévention des risques», souligne-t-elle.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.