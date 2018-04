Mali: Le chef de l'etat a échangé avec le premier ministre du malien et l'ambassadeur d'Arabie saoudite

Il a ajouté avoir remercié le Président Alassane Ouattara pour son soutien à tous les niveaux au cours de sa mission en Côte d'Ivoire et lui a, par ailleurs exprimé, dans ce sens, la gratitude du Roi d'Arabie Saoudite. Pour terminer, le Diplomate saoudien a indiqué avoir été chargé par le Chef de l'Etat de transmettre au Roi d'Arabie Saoudite, ses remerciements et ses salutations.

Pour terminer, il a affirmé avoir eu un séjour « extrêmement fructueux et prometteur » pour l'avenir des deux pays. Il a rendu un vibrant hommage au Président de la République pour son « leadership » ainsi que pour sa « fermeté et sa clairvoyance » lors du déclenchement de la crise malienne, pendant sa mandature à la tête de la CEDEAO. Quant à l'Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, S.E.M. SAUD Saad Al Thobaiti, il a indiqué être venu faire ses adieux au Président Alassane Ouattara, au terme de sa mission dans notre pays.

Par ailleurs, le Premier Ministre malien a indiqué avoir « félicité » le Chef de l'Etat pour la présence significative et remarquée de la Côte d'Ivoire dans la sous- région, tout en saluant la « parfaite » inté- gration entre les peuples des deux pays, aux plans économique, culturel et humain. Toutes choses qui positionnent la Côte d'Ivoire comme la « locomotive » de la sous- région sous le leadership du Président Alassane Ouattara.

Dans le même ordre d'idée, il a souligné avoir sollicité, dans le cadre de la Force conjointe, le G5 Sahel, le « soutien et l'accompagnement diplomatiques » de la Côte d'Ivoire en sa qualité de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Sur la question, le Chef du Gouvernement malien a dit avoir été assuré du « soutien total » du Président Alassane Ouattara par rapport à ce sujet qui est toujours en discussion aux Nations Unies.

Il a ajouté avoir saisi l'opportunité de cette rencontre pour faire, avec son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le point au Président de la République de leurs entretiens d'hier, jeudi 05 Avril 2018, et qui ont porté principalement sur les questions de sécurité, de développement, de l'énergie et bien d'autres sujets.

Le Premier ministre malien qui est arrivé à Abidjan hier, jeudi 05 Avril 2018, pour une Visite de Travail, a indiqué, au terme de la rencontre, avoir transmis au Chef de l'Etat, les salutations de son « frère, ami et cadet », le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA, de même que le témoignage de sa « solidarité et son attachement » à la consolidation des relations bilaté- rales entre le Mali et la Côte d'Ivoire ainsi qu'au « leadership » du Président Alassane Ouattara.

