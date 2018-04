Cote d'Ivoire: Exercice de crise dans l'aviation civile - Un test sur la sûreté et la sécurité réalisé avec succès

Elle s'est achevée par un assaut de l'Unité d'Intervention de la Gendarmerie nationale (Uign) et l'extinction d'un incendie provoqué par les terroristes. Le comité de crise était dirigé par le commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le Général de brigade Touré Apaloh, précise la note d'information.

Le ministre des Transports, Amadou Koné et son homologue du Niger, Monsieur Mahamadou Karidio, venu de Niamey à cet effet, n'ont pas menagé leurs encouragements au Comité de gestion de crise réuni au Centre des opérations d'urgence (Cdou), dès le déclenchement de l'alerte. La simulation a débuté par une prise d'otages à bord d'un avion et l'introduction d'un colis piégé dans le hall public de l'aérogare.

Cet exercice baptisé « Soutara II », qui est une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci), a permis de tester la réaction générale des différents acteurs intervenant dans le plan d'urgence de l'aéroport. Un exercice qui a été un succès et auquel ont assisté, un expert de l'Oaci, du Coscap-Uemoa et un représentant de la Crasac (Assistance française) s'est bien déroulé.

L'Autorité nationale de l'aviation civile (Anac) et le gestionnaire de l'aéroport (Aeria) ont organisé un exercice de gestion de crise en sûreté et sécurité de l'aviation civile à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le 14 mars 2018, indique une note d'information de l'Anac.

