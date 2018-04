Cote d'Ivoire: Débat africain sur Rfi - Parti unifié et l'alternance au cœur des échanges

Adama Bictogo, vice-président du Rdr chargé de la mobilisation, croit fermement au parti unifié. Malgré les positions divergentes entre sa formation politique et son allié, le Pdci sur la question, il s'est dit optimiste, hier, sur le plateau de Radio France internationale (Rfi), quant à l'avènement de ce parti unifié. En effet, pour lui, tout le débat qui se fait en ce comment sur la question résulte d'une mauvaise interprétation de l'Appel de Daoukro par des cadres et militants du Pdci-Rda, parti d'Henri Konan Bédié, l'auteur dudit appel.

« Le parti unifié, pour moi, découle d'une vision partagée par le Président Alassane Ouattara et son aîné, Henri Konan Bédié. Dans ce que nous avons appelé l'Appel de Daoukro, si vous regardez dans la chute de cet appel, Henri Konan Bédié dit au Président Ouattara que tu seras le candidat unique, ensuite nous irons au parti unifié. Et ils sauront entre eux s'entendre pour faire valoir l'alternance. Pour nous, la déclinaison de l'Appel de Daoukro se résume en ces trois points. La présidence, cela a été fait en tant que Rhdp.

Parti unifié, c'est la disposition dans laquelle nous sommes pour qu'à l'intérieur l'alternance obéisse au meilleur profil parce qu'il s'agit d'une communauté de destin. Moi, je reste convaincu que la conjugaison des compétences qu'on a dans les différents partis de notre alliance doit constituer le socle de la nation ivoirienne à reconstruire », a-t-il expliqué.

Le député d'Agboville, poursuivant son développement, a rappelé que la vision d'aller au Rhdp a été élaborée à l'hôtel du Golf, époque à laquelle le Rdr n'était pas encore au Palais présidentiel. Il répondait au modérateur de cette émission intitulée " Débat africain", Alain Foka qui disait : après deux mandats du Président Ouattara, n'est-il pas légitime que le Pdci-Rda réclame le pouvoir en 2020 conformément à l'accord qui les lie ?

Problème d'alternance au Pdci

Kouadio Konan Bertin, transfuge du Pdci-Rda, revenu à la maison après s'être présenté à la présidentielle de 2015 face au candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, a soutenu qu'il a l'impression que la direction de son parti ruse avec ses militants. Il a sèchement répondu que le Pdci-Rda n'a pas de problème d'alternance.

« Il se trouve que depuis la mort du président Houphouët-Boigny, le Pdci n'a connu qu'un seul chef qui a déclaré à la face du monde entier qu'il était à son dernier mandat. J'ai été personnellement à Daoukro pour lui demander ce que cela signifiait.

Il m'a dit qu'il n'est plus candidat à une élection présidentielle dans ce pays. Et j'ai ajouté : dans ces conditions le Pdci-Rda doit-il arrêté sa marche ? Il m'a dit non. Mais Il doit continuer avec qui ? Là se trouve la question essentielle du Pdci-Rda », a-t-il précisé.

L'ancien député de Port-Bouët s'est ensuite interrogé s'il existe un candidat valable pour défendre les couleurs de la plus ancienne formation politique ivoirienne si d'aventure le Rdr décidait de lui céder la place en 2020.

Jean-Louis Billon, porte-parole du Pdci qui n'a pas clairement répondu à cette question, a toutefois soutenu que le président Henri Konan Bédié, lors d'une réunion du secrétariat exécutif a demandé une réorganisation du parti en vue de présenter un candidat Pdci à l'élection présidentielle de 2020.

Meité Sindou, ancien secrétaire national à la bonne gouvernance, invité par Alain Foka à donner son avis sur le sujet, a fait savoir que les partis membres du Rhdp, notamment le Rdr et le Pdci-Rda n'ont pas respecté le mode opératoire de cette plate-forme unitaire.

Selon lui, l'idée de ce regroupement dont la création remonte à 2005 à Paris était que les deux partis, de manière collégiale, mette en place un collège de cadres pour travailler à préparer le processus d'unification du parti ou de préparer l'accord de la conquête du pouvoir, jusque dans la gestion des affaires étatiques. Et que malheureusement, le pays est entré dans la tourmente électorale sans que cette question ait été résolue. D'où tout ce débat auquel l'on assiste.

Adama Bictogo, tout en reconnaissant la pertinence du point de vue de Meité Sindou, a regretté que dans sa mise en œuvre, la déclinaison du parti unifié dans toutes les composantes de l'Etat ne s'est pas faite. En dépit de cette " défaillance", l'ancien ministre de l'Intégration africaine a affirmé que le parti unifié est en premier lieu un objectif avant d'être un moyen pour la conservation du pouvoir.

A cet égard, a-t-il poursuivi, sa mise en place doit obéir à une séquence. C'est-à-dire parti unifié, ensuite alternance. Jean-Louis Billon, dans son intervention relativement à cette déclaration, a précisé que c'est après consultation de la base, à la demande du président Henri Konan Bédié que les militants ont, à l'unanimité, souhaité ne pas se fondre dans un parti unifié.

Le Président Ouattara a le droit d'être candidat

Konan Kouadio Bertin, réagissant sur le débat autour de la candidature ou non du président Ouattara en 2020, a soutenu que la constitution votée en 2016 à plus de 90% lui permet largement d'être candidat à ce scrutin. « Au regard des textes, le Président Ouattara, en tant qu'Ivoirien, a le droit d'être candidat. Cela ne peut faire l'objet de crise en Côte d'Ivoire », a-t-il insisté.

Question de la Cei

Les acteurs politiques sur le plateau de Rfi ont donné leur position sur la Commission électorale indépendante (Cei). Pour Meité Sindou, conseiller du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, les résultats de l'élection présidentielle de 2010 proclamés par la Cei étaient justes et équitables. Mais que pour les échéances électorales de 2020, il urge de recomposer cette institution en se débarrassant des représentants des partis politiques.

Adama Bictogo, lui, soutient plutôt qu'il faut améliorer le fichier électoral en identifiant tous les Ivoiriens en âge et en droit de voter. Jean Louis Billon va plus loin en disant qu'en plus d'un fichier électoral inclusif et crédible, il faut revoir le découpage électoral. Kouadio Konan Bertin propose une recomposition totale de l'institution dirigée par Youssouf Bakayoko.