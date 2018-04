Burkina Faso: 1er congrés extraordinaire du CADRe - Des militants exclus

On s'y attendait. Du moins, plus ou moins. Depuis que la majorité des avocats a déserté la salle… Plus »

En ce qui concerne le nouveau bureau du CADRe, il est composé du secrétaire exécutif national, Benjamin Sia, du secrétaire exécutif national adjoint, Lazare Togo, du secrétaire aux relations extérieures et à la communication, Arouna Yélémou, du secrétaire aux affaires économiques et aux finances, Yacouba Dié, du secrétaire à l'organisation et à la mobilisation, Barthélemy Tenkodogo.

Ce sont au total 3 membres, en l'occurrence Toussaint Kaboré, Sié Charles Louanga, Késsoum Konaté, venant des sections de Tenkodogo, Dédougou et Toma, qui ont été exclus du CADRe. L'annonce a été faite le 7 avril dernier, au cours du 1er congrès extraordinaire tenu par l'association. Selon le secrétaire exécutif national, Benjamin Sia, ces expulsions sont liées à des violations du règlement intérieur, des statuts et pour détournement de fonds.

Le Cadre de réflexion et d'action démocratique (CADRe) a tenu son 1er congrès extraordinaire le 7 avril 2018 à son siège à Ouagadougou. L'ordre du jour de ce congrès était, pour le bureau, de statuer sur le cas d'indiscipline, l'amendement des textes et le renouvellement du bureau.

