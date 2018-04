Burkina Faso: Des Sénateurs américains apprécient les efforts du peuple burkinabè

Le sénateur COONS a expliqué qu'ils sont venus comprendre le peuple burkinabè et d'où lui vient sa force pour relever les multiples défis qu'il rencontre. Il a cité en guise d'exemple la réaction des Forces de défense et sécurité et de la population face aux attaques terroristes.

Le chef de la délégation américaine a ajouté qu'ils ont aussi discuté avec le Président du Faso du Plan national de développement économique et social (PNDES) pour lequel des appuis prioritaires pourraient être apportés à des secteurs comme l'agriculture, l'énergie, l'éducation, la santé.

Christopher COONS a positivement apprécié la conduite du Millenium challenge compact qui a été exemplaire à plus d'un titre, et salué le leadership du Président du Faso et de la Première dame dans la lutte contre le VIH Sida.