Burkina Faso: Fistules obstétricales - Des victimes tout sourire

« Dans le bureau consulaire, il y a une femme sur 21 membres et à l'assemblée consulaire, elles sont cinq sur 151 élus », a déploré Bintou Boli/Djibo qui plaide pour le renforcement des capacités des femmes afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la gouvernance administrative et consulaire de la CCI-BF, à travers notamment le développement des formations aux pratiques de bonne gouvernance, le coaching, le wastership, etc.

En tant que femme, cela me touche énormément ». Et de poursuivre que la structure qu'elle dirige s'est fixé pour objectif de soutenir les couches défavorisées si fait que d'année en année, elle cible trois couches auxquelles elle vient en aide.

C'est par un chant que les pensionnaires de la Fondation Rama ont accueilli les femmes de l'AFEMCI. A l'issue des salutations d'usage, les généreuses donatrices ont eu droit à une visite guidée des lieux. Des dortoirs aux salles de classes en passant par le centre de soins, elles sont passées partout. Et voilà ce que Bintou Boli/Djibo, présidente de ladite amicale, a déclaré à l'issue de la visite : « Je suis sensible à la situation des malades.

