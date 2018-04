Madagascar: Christine Razanamahasoa - Hébergée par ses enfants

Après son expulsion manu militari de la villa « Jean Charles » à Amparibe, Christine Razanamahasoa est hébergée par ses enfants.

Fortement choquée - au propre comme au figuré - par ce qui lui est arrivé vendredi, on croit savoir que l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, ex-ministre de la Justice et députée élue à Ambatofinandrahana se porterait beaucoup mieux. Et ce, grâce notamment au soutien de ses proches, des élus du Mapar, des Betsileo et de bien d'autres personnes et entités qui lui ont exprimé leur sympathie et compassion.