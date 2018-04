Madagascar: André Rasolo - Solidarité « betsileo » envers Christine R.

Etat républicain. Ce membre de l'intelligentsia betsileo de souligner que « nous sommes dans un État Républicain, et non pas dans une monarchie républicaine. Faut-il traiter de cette façon une femme, dignitaire de notre Région, parce qu'elle s'est insurgée contre la manière de faire adopter les nouvelles lois électorales ? ». A son avis, le régime actuel ne peut pas, tout à la fois, appeler au calme et continuer d'allumer le feu en provoquant sans cesse des colères et fractures sociales. « Pour éviter la répétition de telle « erreur » administrative flagrante, ensemble, ressaisissons-nous, ne poussons pas le pays dans un abîme. En cette période électorale agitée, mettons en œuvre la culture du dialogue et de la paix », préconise-t-il.

