Madagascar: « Rodoben'ny Fisandratana » - Un Mouvement réuni autour d'un triptyque

Les « cravates bleues » étaient au premier rang.

Lanto Rakotomavo (ex-TGV), Henri Lecacheur (PFM), Virapin Ramamonjisoa (Virapun Groupe), Yves Aimé Rakotoarison (ex-TIM), Brigitte Rasamoelina (APM), Voninahitsy Eugène (RPSD Vaovao), Pierrot Rajaonarivelo (MDM)... Des chefs de parti présents avant-hier au Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina à l'occasion du « Rodoben'ny Fisandratana » qui sont réunis autour d'un triptyque.

Vina 2030. Il s'agit d'un Mouvement rassemblant des partis politiques, des groupements économiques, des coopératives et d'autres entités qui partagent le « Vina Fisandratana 2030 » qui est, comme son nom l'indique, un programme à réaliser d'ici à 2030.

Apaisement. Ils sont aussi pour l'apaisement et la paix en cette année électorale durant laquelle le « Rodobe » entend sensibiliser le peuple malgache à rester calme et à s'opposer à toute forme de déstabilisation et manœuvre visant à semer des troubles. « Le peuple a besoin d'un climat apaisé pour la tenue des élections, gage de la démocratie », plaident ces chefs de parti ou particules (c'est selon) qui gravitent autour de la constellation bleue. Les barons du HVM conduits par le président national Rivo Rakotovao qui trônait au premier rang.

Développement. Etaient aussi de la parti(e), les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Mahafaly Olivier qui portaient presque tous des cravates bleues. Pour ne citer que les Lalatiana Andriamananarivo (Santé Publique), Eric Razafimandimby (Travaux Publics), Tazafy Armand (Industrie et Développement Secteur privé). Certains de leurs collègues arboraient une couleur bleue plus nuancée comme Benjamina Ramanantsoa (M2PATE) ou Bary Rafatrolaza (Secrétariat d'Etat chargé de la Coopération). Même loko et look pour d'anciens ministres tels Horace Gatien et Ulrich Andriantiana.

L'ex-président de la Chambre haute Honoré Rakotomanana avait aussi ... rehaussé de sa présence le « Rodobe » dont l'autre maître-mot est le développement. « On encourage vivement le pouvoir à poursuivre l'œuvre de développement déjà entreprise, en dépit des manœuvres déstabilisatrices de certains politiciens ou partis politiques », déclare les membres du Mouvement composé d'ex-ceci ou d'anciens cela.