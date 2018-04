Madagascar: Sans difficulté financière d'en haut !

Dans sa lettre adressée à « Madame Christine Razanamahasoa, Ancienne Ministre de la Justice », l'actuelle Ministre des Finances et du Budget et non moins SG du MFB durant la Transition, Vonintsalama Andriambololona d'expliquer que « dans le cadre de la gestion des villas ministérielles et étant donné déjà l'insuffisance de ces immeubles par rapport au nombre des membres du Gouvernement, plusieurs ministres ne peuvent pas encore jouir de leur droit en la matière, notamment l'actuelle ministre de la Justice ». Laissant implicitement entendre que le logement devenu vacant pourrait être attribué à Rasolo Elise Alexandrine même si la villa « Jean Charles » n'est pas réservée exclusivement aux ministres de la Justice.

L'expulsion manu militari de Christine Razanamahasoa de la villa « Jean Charles » à Amparibe remet sur le tapis la question des anciens ex-ceci et ex-cela qui continuent d'occuper pour ne pas dire de squatter les logements de fonction auxquels ils n'ont plus droit.

