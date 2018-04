Madagascar: Transfert de technologies - Un forum axé sur les changements climatiques au Kenya

Les nouvelles technologies peuvent aider l'Afrique à faire face au changement climatique. C'est dans cette optique le CTCN (Centre et Réseau des Technologies Climatiques des Nations unies) organise un forum qui réunira des représentants de gouvernements, du secteur privé, des finances et des institutions de recherche, etc.

Cette rencontre se fera prochainement les 9 et 10 avril au Kenya, où les discussions seront axées sur la collaboration et le transfert de technologies. Le directeur du CTCN, Jukka Uosukainen, a indiqué que le forum intervient au moment où l'Afrique connaît de plus en plus de difficultés, allant du changement des régimes climatiques à l'augmentation des périodes de sécheresse et des fortes pluies en passant par les inondations, qui ont un impact sur la sécurité alimentaire. « En servant de pont entre les besoins technologiques des pays en voie de développement et l'expertise prouvée des experts des secteurs de la finance, du privé et de la recherche du monde entier, le CTCN construit des partenariats qui atteignent les objectifs des pays en matière de climat et de développement », a-t-il expliqué, dans un communiqué.

D'après ce directeur, le CTCN valorise le développement et le transfert des technologies propres et permet aux pays en voie de développement d'accéder à des solutions technologiques gratuites, à leur demande, en mobilisant les experts concernés issus d'un réseau mondial comprenant plus de 400 entreprises et institutions spécialisées dans la technologie afin de concevoir et fournir des solutions personnalisées.

Il a révélé que plus de 100 transferts de technologies sont actuellement en cours dans plus de 75 pays pour les secteurs allant de l'agriculture à l'énergie en passant par l'industrie et les transports. De son côté, Tony Simons, directeur général du Centre mondial d'agroforesterie (ICRAF), a fait remarquer que la plupart des pays africains ont choisi les technologies d'énergie propre comme solutions environnementales. Le forum est organisé ensemble avec l'ICRAF et se tiendra pendant la Semaine du climat africain, alors que le Forum carbone africain est prévu pour le 11 avril 2018.