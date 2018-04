Cinq minutes plus tard, les Ghanéens égalisent le score. Et lors de cette première période, l'équipe ghanéenne a obtenu deux penaltys à la 32e et 39e minute. L'équipe hôte mène par trois buts à 1 à la pause. De retour des vestiaires, le festival de penalty se poursuit pour les Ghanéens à la 61e minute. Les Malgaches essaient de riposter tant bien que mal et à la 83e minute, Dax sort sur civière. Une minute après, Aduana marque son 5e but avant de conclure à la 86e minute. Le match retour est prévu pour le 18 avril. La mission est presque impossible pour Fosa Juniors après ce score fleuve.

