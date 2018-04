Madagascar: Energies renouvelables - L'éolienne et le solaire exploités pour une électrification à Ihorombe

Le Président Hery Rajaonarimampianina a allumé l'interrupteur dans un foyer équipé de module solaire. (Photo : Nary Ravonjy)

Deux communes rurales, à savoir Andiolava et Satrokala, situées dans le district d'Ihosy, région d'Ihorombe sont désormais électrifiées grâce à l'exploitation des énergies renouvelables notamment l'éolienne et le solaire par la société Tozzigreen Madagascar. C'est une filiale d'une holding italienne Tozzigreen se spécialisant principalement dans ce domaine. A part la production d'énergie, elle effectue également une exploitation agricole à grande échelle s'étalant sur une superficie d'environ 4 000 ha sur le plateau d'Ihorombe. « Nous avons mis en place un système hybride éolien-solaire pour alimenter en énergie notre ferme agricole localisée dans ces deux communes rurales. En outre, celles-ci sont électrifiées grâce à un protocole d'accord signé avec la région », a déclaré Alessandro Berti, le directeur général de Tozzigreen Madagascar lors du lancement officiel de ce projet d'électrification vendredi dernier dans la commune rurale d'Andiolava avec 250 000 modules solaires.

En fait, ce système hybride est composé notamment des installations d'un système éolien dans la commune rurale de Satrokala permettant de fournir une puissance électrique de 60 Kilowattheures ainsi que des modules solaires pour la commune rurale d'Andiolava. « Ce système éolien servira à faire fonctionner notre base, notre distillerie et notre ferme agricole ainsi qu'à assurer l'éclairage public dans la commune. Quant au système solaire, il s'agit de 50 modules solaires d'une valeur totale de 35 000 USD qui seront remis à 50 ménages locaux. Ces modules fonctionnent via un panneau solaire de 120 Watts associé à un boîtier régulateur et une batterie, des lampes LED de 7 Watts ainsi que des prises pour appareils électriques ou pour charger des téléphones portables. Ce sont des kits solaires très performants. Les ménages bénéficiaires pourront ainsi non seulement avoir de la lumière, mais aussi brancher une télévision et un réfrigérateur », a-t-il expliqué.

À travers ce projet pilote, « nous voulons montrer qu'il est possible de mettre en place des petits réseaux et faire profiter les régions les plus reculées qui n'ont pas encore accès à l'électricité. D'ailleurs, Tozzi Green a déjà déployé 250 000 modules solaires du même type dans des régions très reculées du monde, du côté du Pérou, en Amérique du Sud », a-t-il poursuivi. En outre, la commune rurale d'Andiolava aura également droit à quinze poteaux alimentés par l'énergie solaire en vue d'un éclairage public de la place principale sans oublier la portion de la route nationale traversant cette collectivité décentralisée. Fournisseur de maïs. En fait, « Tozzigreen soutient les efforts de l'Etat en matière d'électrification à Madagascar en fournissant ces kits solaires sous forme de don.

Cela va apporter de la lumière et du développement pour chaque foyer dans la localité bénéficiaire. Cela prouve qu'il est bien possible de travailler en partenariat avec des opérateurs étrangers », a soulevé le président Hery Rajaonarimampianina lors de cette cérémonie. Notons que Tozzigreen cultive du maïs sur une vaste étendue de terrain. Avec une hausse moyenne de 20% par an, elle prévoit une production de 20 000 tonnes en 2018. « Depuis quelques années, nous sommes le fournisseur de maïs du Programme alimentaire mondiale qui se charge de la lutte contre la famine dans le Sud ainsi que des industriels dont des producteurs de provende. Et le reste de la récolte non collectée par notre moissonneuse-batteuse sera encore repris par les villageois. Ceux-ci dégrainent les épis. Et nous, nous les achetons. Ce qui leur permettra d'avoir un revenu direct d'un montant de 310 millions Ar l'an dernier, sans compter les ristournes perçues par les communes.

En outre, le site exploitation servira de zone de pâturage des zébus durant la période d'hiver », a évoqué le directeur général de Tozzigreen Madagascar. Et à l'occasion de cette cérémonie, le Chef de l'Etat a remis sept téléviseurs à écran plat avec un abonnement sur canal Sat pour permettre à sept communes dans l'Ihorombe de suivre le mondial en football. Tous les Chefs « fokontany » dans ces sept communes ont également bénéficié de 80 téléphones portables.