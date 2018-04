Madagascar: Andry Rajoelina à Soavinandriana - Aux côtés des catholiques

50 000 fidèles. « Que tout ce que vous faites se fasse avec charité ». C'est ce verset du 1 Corinthiens 16 : 14 qui a été choisi pour la célébration du 115e anniversaire de l'EKAR Soavinandriana Itasy. D'ailleurs, dans son homélie, Monseigneur Jean Claude Randrianarisoa, Evêque de Miarinarivo a exhorté tout un chacun à mettre en avant l'amour et de favoriser l'esprit d'écoute mutuelle entre « Raiamandreny » et « zanaka ». De son côté, Andry Rajoelina a encouragé les fidèles catholiques à « se donner la main pour construire ». En tout cas, contrairement à ce qui s'est passé à Mahajanga où son meeting a été annulé par le régime, l'ancien président de la Transition a pu rencontrer ses partisans hier à Soavinandriana. Faut-il noter qu'après celui d'Antananarivo, le Diocèse de Miarinarivo est aussi considéré comme une circonscription non négligeable en termes de nombre de fidèles. Le Vicariat Episcopal Sud nouvellement inauguré compte à lui seul 12 communes, 67 églises et plus de 50 000 fidèles.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.