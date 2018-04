Sénégal: BRVM - Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 2,9 milliards FCFA en fin de semaine

Le rapport d'analyse boursière Bloomfield Intelligence souligne que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières(BRVM) a terminé la semaine du 03 au 06 Avril en baisse en affichant 216,80 points pour l'indice BRVM 10 (-0,69%) et 238,91 points pour l'indice BRVM Composite (-1,50%).

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 720 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 2,9 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « Services Publics » (45%) et « Finances » (41%). Le titre NEI CEDA CI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 20% tandis que le titre TOTAL CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 11,52%. Sur le marché des matières premières, les cours de l'huile de palme et de l'or terminent en hausse tandis que les cours du pétrole et du cacao terminent en baisse en cette fin de semaine.

Sur le marché des actions , l'action BERNABE CI a enregistré l'une des plus importantes moins-values (-64,37%) de la BRVM sur l'année 2017. Cette chute peut être mise en lien avec la publication, le 1 er décembre 2016, des résultats à mi-2016 qui dévoilaient un résultat avant impôt en baisse de 32,14% par rapport au 1 er semestre 2015. A cela s'ajoute, au cours de 2017, la diminution des dividendes distribués par l'entreprise pour l'exercice 2016 (-40,73% par rapport à 2015). En outre, les performances de l'entreprise au 1 er semestre 2017 n'ont pas été en faveur de la remontée du cours de l'action. A fin juin 2017, BERNABE CI a affiché une baisse de 12,07% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2016, principalement en raison de la cession de certaines de ses activités et du ralentissement du secteur BTP en Côte d'Ivoire. Le résultat avant impôt a également évolué dans le même sens (-3,21%). La reprise enregistrée dans le secteur BTP sur le 2 nd semestre 2017, le redémarrage des chantiers de certains de ses clients et la stratégie de réduction de ses marges devraient permettre à l'entreprise d'afficher une meilleure performance au 2 nd semestre 2017.

L'activité de BERNABE CI reste dépendante de la dynamique du secteur BTP, dont les perspectives globalement positives

Après avoir perdu 25,8% sur le 1 er mois de 2018, le cours de l'action BERNABE CI est remonté à 3 050 FCFA (-1,6% par rapport à fin 2017) en cette fin de semaine. L'activité de BERNABE CI reste dépendante de la dynamique du secteur BTP, dont les perspectives globalement positives pour 2018 laissent entrevoir une bonne performance de l'entreprise, malgré un environnement concurrentiel. Néanmoins, une remontée du cours de l'action dépendra étroitement de la politique de rémunération des actionnaires.