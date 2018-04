Congo-Kinshasa: Le Cardinal Monsengwo échappe à une agression

Un abbé a été assassiné hier dimanche 8 avril 2018 au Nord-Kivu. Il s'agit d'Etienne Nsengiunvua, curé de la paroisse de Kitchanga, dans le territoire de Masisi. Il a été attaqué par des hommes armés après le culte religieux qu'il venait de célébrer dans la paroisse précitée et le repas prévu dans la succursale de Kyahemba, entre Mweso et Kitchanga.

Ce qui paraissait invraisemblable dans son récit est qu'il avait choisi les petites heures de la matinée et une voie dérobée pour son « rendez-vous » avec son présumé bienfaiteur. Arrêté et remis entre les mains d'éléments de la police venus le récupérer à bord d'une jeep, son dossier est resté sans suite. Qui en veut à ce ministre de Dieu en instance de prendre bientôt sa retraite et qui cohabite déjà avec son successeur à l'Archevêché de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo ? La question reste sans réponse. Mais de nombreux fidèles catholiques de Kinshasa et d'ailleurs pensent que ses prises de position ne plaisent pas à certains caciques du pouvoir en place.

