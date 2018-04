Sénégal: Gagnants Compétition Mobile mYouth 2.0 Sénégal

communiqué de presse

Mobile4Senegal a organisé en mars 2018, une compétition mobile locale dans le cadre du projet mYouth 2.0 (http://myouth.eu) conduit par mladiinfo international (http://www.mladiinfo.eu) et co-financé par le projet Erasmus+ de la Commission Européenne. Les trois équipes gagnantes sont dans l'ordre : SunuBus, SamaDocteur et Yano. Ces trois lauréats vont bénéficier d'un voyage à Accra au Ghana pour représenter le Sénégal lors d'un hackathon où seront représentés plusieurs pays africains. Ils auront également droits à des formations en ligne sur la plateforme Udemy et pourront prendre part à la compétition internationale European Youth Award (EYA) dans la catégorie mYouth. Le prix du concours africain est un voyage en Macédoine pour participer à un atelier de formation en Business Development et six mois de mentoring.

Le projet mYouth 2.0 « mYouth 2.0 – Mobile, Young, Opportunity, Unity, Technology, Help » est un projet qui entre dans le cadre du renforcement de capacités des jeunes dans le domaine du mobile. Le projet est cofinancé par le programme Erasmus+ de la Commission Européenne et conduit par mladiInfo international (http://www.mladiinfo.eu). Il implique des organisations et des jeunes de douze pays :l'Autriche, le Ghana, Hong Kong, le Kenya, la Macédoine, les Philippines, la Pologne, le Sénégal, la Roumanie, Singapour, la Tanzanie et le Vietnam. Avec mYouth 2.0, les participants utilisent leurs compétences en développement mobile et peuvent en acquérir de nouvelles dans un contexte international. Des informations complémentaires sur mYouth 2.0 sont disponibles sur le site officiel : http://myouth.eu.

Au Sénégal, la compétition mobile locale mYouth 2.0 a été organisée courant mars par Mobile4Senegal (http://mobilesenegal.org, https://facebook.com/mobilesenegal). La compétition a permis de recenser 14 projets d'applications mobiles. 6 équipes ont été pré-sélectionnées pour pitcher leur projet devant un jury. Il s'agissait des projets SunuBus, SamaDocteu, Yano, SamaShop, MonMenu, et Sama-Docteur. Les trois équipes gagnantes, SunuBus, SamaDocteur et Yano, vont représenter le Sénégal à la compétition africaine qui se tiendra au Ghana en avril. Elles bénéficieront de formations en ligne sur la plateforme Udemy, et auront également l'opportunité de participer à d'autres activités internationales comme les European Youth Awards (EYA). Le prix la compétition africaine est un voyage en Macédoine pour participer à un atelier de formation en Business Development et six mois de mentoring.

Équipes gagnantes Les applications mobiles ont été évaluées selon les critères suivants: admissibilité; motivation de l'équipe; qualité de l'application mobile; innovation; impact social; potentiel commercial et durabilité. Maimouna Diop (ISOC, http://isoc-senegal.org), Karimou Ba (Carapiles, https://carapiles.com), et Mamoudou Ngor Dioouf et Assane Seck (SeneJUG, https://www.facebook.com/senejug) ont composé le jury.

Les équipes gagnantes sont: ● Première place: Sunubus. Sunubus est une application mobile collaborative de localisation de bus au Sénégal. La plupart des solutions proposées dans ce domaine demandent l'implication des sociétés de transport, des investissements initiaux importants, et une maintenance régulière. Sunubus est différente car elle met les passagers au centre du processus de localisation des bus.

● Deuxième place: Samadocteur. Samadocteur est une plateforme mobile qui utilise l'intelligence artificielle. Elle est destinée aux structures médicales et est organisée autour de trois modules interconnectables: 1) Patient, 2)

Docteur, et 3) Pharmacie. Samadocteur s'attaque à la chaîne médicale complète et permet d'améliorer la productivité des structures médicales et la qualité des soins pour les patients. SamaDocteur est actuellement testée par plusieurs structures de santé au Sénégal.

● Troisième place: YANO. Yano est une plateforme qui fait le trait d'union entre des particuliers à la recherche de prestations à la hauteur de leurs attentes, et des professionnels disposant d'un savoir-faire de qualité et désirant élargir leur marché. YANO met à disposition une large liste de prestataires et de types de services (électricité, plomberie, cours particuliers etc.).

A propos de l'Association Mobile4Senegal Le projet MobileSenegal (http://mobilesenegal.org), première initiative de renforcement de capacités en développement mobile dans un pays francophone en Afrique, a été lancé en 2008. Sa mission est le renforcement de capacités en technologies mobiles par l'organisation de formations, cours dans les établissements d'enseignement supérieurs, formations de formateurs, et l'animation de compétitions et de conférences pour l'ensemble de la communauté que l'on peut retrouver sur :

À ce jour, plus de 750 développeurs ont participé à des ateliers de développement.

MobileSenegal est l'un des TechHubs recensé par la Banque Mondiale (Cf Rapport 2015). L'Association Mobile4Senegal représente l'entité officielle de MobileSenegal reconnue par l'Etat du Sénégal.

A propos de Erasmu+.

Le programme Erasmus+ est un programme de la commission européenne dont le but est d'améliorer l'employabilité, et de moderniser l'éducation et la formation des jeunes. Le programme repose sur 25 ans d'expérience et de résultats des programmes européens dans le domaine de l'éducation et de la formation des jeunes, en Europe et à travers des coopérations internationales. http://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

A propos des European Youth Award (EYA).

Les European Youth Awards (EYA) ont été établies pour permettre aux jeunes en Europe de développer des compétences en entreprenariat social et de produire des startups ayant un impact social. Elles permettent de mettre en avant des innovations digitales qui adressent les objectifs définis par le Conseil de l'Europe et Europe 2020. Le site officiel est : http://www.eu-youthaward.org.