Congo-Kinshasa: Stratégie préélectorale - Le «Gouvernement» de Katumbi est là

Dans la coordination provinciale de «l'Ensemble», on retrouve Diongo bien que détenu, coordonateur de la ville de kinshasa, Kyungu, pour l'ancienne province du Katanga, Jean Claude Vuemba le Kongo Central et Claudel André Lubaya pour Kasaï Occidental ... .

Le président de l'AR et de l'Envol qui sera pratiquement, la plaque tournante de la méga-plateforme pro Katumbi, sera secondé par des Secrétaires généraux adjoints parmi lesquels, Jean Bertrand Ewanga et Christian Mwando.

