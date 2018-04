Ile Maurice: Mesure budgétaire - Euroclear à la rescousse de la bourse de Maurice

C'est vers 14 h 15, ce lundi 9 avril, que l'ancien directeur du Board of Investment (BOI), Ken Poonoosamy, est… Plus »

Une démarche qui donnerait plus de transparence, de crédibilité et de confort aux potentiels investisseurs souhaitant prendre avantage de la position financière de Maurice.

Euroclear offre une palette de services financiers, allant des prêts et emprunts de titres, de la gestion des garanties, au transfert de fonds et autres services bancaires. Sudhir Sesungkur estime que la présence d'une institution mondiale de cette envergure entraînerait logiquement l'avènement de grosses pointures financières étrangères dans la juridiction mauricienne, ce qui viendra, du coup, y apporter de l'épaisseur et de la valeur ajoutée.

«Il est surprenant qu'après trois décennies d'opération, la bourse demeure toujours une affaire de spécialistes, avec seulement 12 % de la population qui y sont des actionnaires. D'où l'urgence de revoir tout le travail de vulgarisation qui est en cours. Il faut que chacun délaisse sa zone de confort et se mette au travail. Je compte rencontrer prochainement les principaux actionnaires de la Stock Exchange of Mauritius pour mettre en place un plan d'action», poursuit le ministre Sudhir Sesungkur.

«Avec un marché de capitaux Euroclearable, c'est dé- jà un gage de confiance pour attirer des investisseurs étrangers souhaitant structurer les produits financiers à Maurice», souligne le ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, qui a engagé des discussions avec la direction d'Euroclear récemment. D'ajouter que, dans un premier temps, la société internationale souhaite proposer sa plateforme pour le listing des obligations d'État et des Bons du Trésor. En attendant d'autres classes d'actifs, dont des actions et des fonds communs de placement.

C'est dans cette optique qu'Euroclear, société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour les obligations, actions et fonds d'investissement (clearing house), annoncée en juin 2017 comme une mesure budgétaire, étend ses services à Maurice. Dans le collimateur : le listing d'Eurobonds.

