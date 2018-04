Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Nouvel interrogatoire de Ken Poonoosamy à l'ICAC

Un peu plus tôt aujourd'hui, des enquêteurs de l'ICAC ont fait une nouvelle descente au siège de l'Economic Development Board, au Cathedral Square, à Port-Louis. Ils ont, entre autres, interrogé des employés du département Hospitality ayant travaillé sur les dossiers de l'homme d'affaire angolais, Álvaro Sobrinho. Les enquêteurs voulaient des précisions sur les procédures liées aux Integrated Resort Scheme (IRS) et Real Estate Scheme.

Il s'avère que l'avocat Maxime Sauzier avait conseillé au BOI de ne pas donner suite à la demande de Vango Property. Sauf que Me Rishi Pursem et un autre homme de loi du State Law Office avaient privilégié un «octroi sous conditions».

C'est vers 14 h 15, ce lundi 9 avril, que l'ancien directeur du Board of Investment (BOI), Ken Poonoosamy, est arrivé à l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Il y a été convoqué aujourd'hui afin de poursuivre son interrogatoire sur l'affaire Álvaro Sobrinho, entamé vendredi 6 avril.

