Afrique: Union Africaine - L'Angola appelle à la vigilance pour prévenir les génocides dans le continent

Addis — Abeba (Angola) - L'Ambassadeur d'Angola en Ethiopie et le représentant permanent près de l'Union africaine et ECA, Arcanjo do Nascimento, a alerté le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine à la vigilance nécessaire pour éviter les nouveaux génocides dans le continent.

Le diplomate a tenu ces propos à Addis-Abeba lors de la 761ème session du CPS où l'Angola est membre depuis son élection pour la IIIème fois - à la 30ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine qui s'est déroulée à Addis-Abeba (Ethiopie) du 28 au 29 janvier 2018.

En cette première session du mois d'avril réalisée jeudi dont la présidence rotative revient au Nigéria, l'agenda a inclus une analyse profonde sur la prévention de l'idéologie de la haine, le génocide et les crimes, la préparation de la visite d'une mission du CPS au Soudan du Sud et l'approbation du programme au mois de mai.

"Pour éviter les nouveaux génocides, il faut réactiver le mécanisme d'alerte ajoutant à cela la ratification des instruments légaux universels pour lutter contre les génocides, et responsabiliser les promoteurs et impliqués dans ces actes », a dit le diplomate angolais.

L'angolais a regretté le fait que le risque de génocide hante encore le continent et, malheureusement certaines régions sont encore en guerre.

Il a, à l'occasion demandé au sous-secrétaire-général des Nations Unies et Assesseur Spécial sur la Prévention du Génocide, Adama Dieng, si les mesures seraient prises contre le Soudan.

D'autre part, il a transmis la solidarité de l'Angola au peuple du Rwanda pour la période difficile qu'il a traversée les années passées, et en même temps, il l'a félicité pour la façon dont il a géré la situation et est parvenu à restaurer la paix et la réconciliation nationale.

A la même session, le Sous-secrétaire général des Nations Unies et Conseiller Spécial sur la prévention de Génocide, Adama Dieng, a souligné qu'honorer les victimes du génocide de 1994 contre les tutsis au Rwanda, est nécessaire pour réaffirmer le compromis de prévenir les crimes des atrocités.

"Nous ne pouvons pas rester les Bras croisés et observer notre peuple à souffrir alors que nous avons les moyens d'éviter qu'il souffre »,a-t-il affirmé.

La Commissaire en charge des questions Politiques de l'Union Africaine, Minata Samate Cessouma, a rappelé que le 7 avril 1994, un nuage très sombre était sur Rwanda, lorsque un génocide orchestré contre les tutsis avait été déclenché, ayant provoqué la mort de près d'un million de personnes.

"La Commission de l'Union Africaine demande à tous les Etats, membres de l'UA, d'apprendre les leçons importantes du Rwanda pour que plus jamais l'Afrique souffre d'un génocide.