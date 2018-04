Sénégal: Condamnation de Khalifa Sall à 5 ans de prison - L'ANC de Moussa Sy dénonce l'immixtion de l'éxécutif

Selon le mouvement Appel national pour la citoyenneté du maire de la commune des Parcelles assainies, Moussa Sy, la condamnation du député-maire Khalifa Ababacar Sall à 5ans de prison assortie d'une amende de 5.000.000 FCfa dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar est arbitraire.

Dans un communiqué rendu public le samedi 7 avril, le Directoire exécutif de l'Anc dénonce «fermement l'immixtion flagrante de l'Exécutif» dans cette affaire. Pour cause, estiment-ils, la procédure judiciaire enclenchée depuis plus d'un an contre Khalifa Sall est entachée d'irrégularités et dénote d'une absence manifeste du principe de l'Etat de droit et le droit de la défense a été bafoué voire violé depuis le début du procès.

Ainsi pour l'ancien député du Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses camarades de l'Anc, toutes ces raisons confirment que «ce dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar a des soubassements politiques, ce qui sous-tend que l'instrumentalisation de la justice est avérée».

Et pour conforter leur position, les membres du directoire exécutif de l'Anc rappellent ainsi le caractère sélectif de la procédure de la traque des biens dits mal acquis qui, pendant six ans, n'a concerné que les opposants et l'actualité judiciaire marquée par le colloque de l'Ums sur l'indépendance de la justice suivi de la démission du magistrat Ibrahima Deme de la magistrature.

Sous ce rapport, les responsables de l'Anc prônent la refondation du système judiciaire sénégalais par l'effectivité de la séparation des pouvoirs, le renforcement de l'indépendance de la justice et l'impartialité des juges, le départ de l'exécutif du Conseil supérieur de la Magistrature et le renforcement du conseil supérieur de la Magistrature par l'intégration des professeurs d'université, des membres de la société civile, des avocats.