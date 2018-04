Sénégal: Apologie du terrorisme, après 3 renvois consécutifs - Imam Ndao et co-accusés jugés, ce lundi

Contrairement à l'Imam Alioune Ndao et ses 29 co-accusés, le tribunal avait jugé, toujours pour apologie du terrorisme, Ibrahima Ly, un Franco-sénégalais l'étudiant Assane Camara, dénoncé par sa propre mère qui ne comprenait plus la métamorphose de son fils. Ils seront fixés sur leur sort, ce lundi 9 avril.

Seulement, dans sa décision, après avoir recueilli l'avis des avocats de la défense qui se sont tous prononcés contre tout renvoi de cette affaire, le président du tribunal avait finalement tranché en faveur du procureur de la République. Et, en application de l'article 252 du Code de procédure pénal, le juge avait ordonné le renvoi de cette affaire au 9 avril 2018. C'était le troisième renvoi de ce procès pour apologie du terrorise, après les audiences ajournées du 27 décembre 2017 et du 14 février 2018.

Car, arguaient la défense, il n'était plus possible de faire marche arrière parce que le juge d'instruction, en prenant son ordonnance de renvoi, s'est définitivement dessaisi de ce dossier au profit du tribunal.

Suffisant pour qu'il sollicite un renvoi de l'affaire pour «permettre au ministère public de saisir le magistrat instructeur aux fins de régulariser l'omission des noms des deux autres prévenus. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une simple omission», avait-il insisté, non sans préciser que cette demande est bien motivée en droit.

Le procès pour apologie du terrorisme de l'imam Alioune Badara Ndao et co-accusés reprend, ce lundi 9 avril au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Statuant en matière criminelle, le mercredi 14 mars dernier, le tribunal avait ajourné le procès jusqu'à ce lundi à cause l'omission de deux (2) co-inculpés de l'imam Ndao qui manquaient à l'appel à la reprise du jugement.

Après trois renvois successifs, le procès de l'imam Alioune Badara Ndao et ses 29 co-accusés, dont 3 femmes, pour apologie du terrorisme reprend, ce lundi 9 avril 2018 au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le même jour, Ibrahima Ly, un Franco-sénégalais et l'étudiant Assane Camara, poursuivis pour le même chef d'accusation devraient être fixés sur leur sort. Jugés les 14 et 15 mars derniers pour apologie du terrorisme, le tribunal avait mis sa décision en délibéré pour le 9 avril 2018.

